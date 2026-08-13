El contador / 13 de agosto de 2026

1. Setenta por ciento de las materias primas utilizadas por la transformación nacional del plástico proviene del exterior, situación que abre una oportunidad para fortalecer la producción y proveeduría en el país. Aquí cobra relevancia el foro de materias primas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, presidida por Benjamín del Arco, ya que permitirá analizar el mercado de resinas como polietileno, PET y polipropileno, así como factores económicos y políticos que pueden incidir en el desempeño de la industria. La participación de especialistas permitirá ampliar el análisis de los desafíos que enfrentan cadenas productivas vinculadas con el plástico, entre ellas la automotriz. La cita será el 20 de agosto.

2. Gemini es el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google, dirigida por Sundar Pichai, porque ya alcanzó los mil millones de usuarios activos mensuales en el mundo. La función Gemini Live, la cual permite interactuar mediante la voz, es la más utilizada y, por eso, la firma tecnológica planea integrar próximamente más de 60 nuevos dialectos regionales. Además, una de cada cinco interacciones en esta plataforma se realiza a través de una cámara en vivo o compartiendo la pantalla. Google informó que Gemini ha generado más de 150 millones de imágenes diarias y, en particular, se ha convertido en una herramienta clave para las áreas de marketing de las pequeñas y medianas empresas.

3. El desempleo juvenil es un problema creciente y, por ello, en el marco del Día Internacional de la Juventud de 2026, Nestlé, que en México preside Fausto Costa, impulsa el programa Iniciativa por los Jóvenes que, tras 11 años operando, ha logrado la contratación de 17 mil 600 profesionales y ha sumado a más de 5 mil 300 becarios y trainees. Para mitigar el desempleo y adaptarse a la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, la empresa está fortaleciendo un ecosistema regional junto con los países de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú), mediante proyectos estratégicos, como la plataforma digital NestCrea de capacitación, certificaciones y vinculación profesional.

4. Arca Continental, que dirige Arturo Gutiérrez y preside Jorge Santos, fue reconocida por cuarto año consecutivo como Most Honored Company en el ranking Latin America Executive Team 2026 de Extel, dentro del sector alimentos y bebidas. La embotelladora obtuvo el primer lugar combinado en siete categorías, entre ellas Best CEO, Best CFO, Best Company Board, Best ESG Program y Best IR Program, además de ubicarse entre los dos primeros sitios en todas las evaluadas. El reconocimiento cobra relevancia porque este listado se construye a partir de votaciones independientes y confidenciales de cerca de mil inversionistas institucionales, gestores de fondos y analistas financieros internacionales.