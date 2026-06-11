El contador / 11 de junio de 2026

1. Los vehículos eléctricos ya son una alternativa eficiente para trasladar mercancías y la prueba la tiene Oxxo, que encabeza Carlos Arroyo, pues integró cinco camiones de última milla BYD T4C con cajas refrigeradas en Querétaro. Esta adopción de tecnologías de cero emisiones busca mantener la eficiencia en la distribución urbana de productos que requieren temperatura controlada. Para Manuel Genel, director general de BYD Trucks México, esto también demuestra cómo la tecnología puede contribuir simultáneamente a la eficiencia operativa y al cumplimiento de objetivos ambientales. De esta forma, las grandes empresas impulsan el futuro de la movilidad sostenible en el país.

2. La coordinadora de Prevención de Operaciones de la CNBV, Maribel Flores Santiago, afirmó que es preciso que los intermediarios financieros no bancarios refuercen sus reglas y mecanismos para evitar violaciones a la normativa en prevención del blanqueo de capitales, al participar en el foro Líderes en compliance y prevención de lavado de dinero, organizado por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, en el cual su consejero delegado, Carlos Provencio Muñoz, manifestó el compromiso de este organismo para fomentar la actualización y capacitación de las empresas financieras en el cumplimiento de la recién reformada ley en la materia.

3. La GSMA, organización que representa a las empresas del ecosistema móvil del mundo y que dirige Vivek Badrinath, existe desde 1995, sin embargo, fue hasta inicios de este siglo que incorporó a las compañías de América Latina continental, que actualmente lidera Lucas Gallitto. Ahora, más de 20 años después, se incorpora al Caribe, debido a la creciente integración latinoamericana y al potencial de una mayor colaboración para impulsar el desarrollo del ecosistema móvil en toda la región. Y es que en el Caribe operan grandes compañías como Claro, filial de América Móvil, que dirige Daniel Hajj, y Liberty Latin America, de Balan Nair, que opera en Bahamas, Barbados, Jamaica, entre otros 20 países.

4. Los líderes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, no tendrán tiempo ni de visitar el Reloj de las Flores en Ginebra o comprarse un chocolatito. Y es que, una vez que concluyan los trabajos de la 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, deben regresar a México para repasar la agenda de la segunda ronda de revisiones del T-MEC junto con Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Y es que, para este encuentro de conversaciones, pese a las recientes amenazas de Donald Trump, el tema laboral estará sobre la mesa, así como los aranceles al acero y al aluminio.