Hay quienes decían que la presidenta Claudia Sheinbaum era una calca, copia o continuación de Andrés Manuel López Obrador. El Padre del Análisis Superior sostuvo que se debía esperar para juzgarla por sus acciones, pero que le parecía muy remoto que siguiera con los errores de su antecesor.

No existen las políticas económicas de izquierda o de derecha, sólo las correctas y las incorrectas. Muy pronto comenzó a verse la diferencia y, en los últimos dos días, dos pruebas más de un cambio que se ha dado con la complejidad de no molestar con el pétalo de una crítica al primer presidente de Morena para no incomodar a los radicales del movimiento. Se desarticuló el pésimo sistema de suministro de medicinas que incluía la absurda megafarmacia que hoy es un terreno baldío con un costo muy elevado.

El subsecretario Eduardo Clark ha tomado muy bien el control sobre las licitaciones del sector salud, en los cuales ha sido muy relevante el trabajo de la Secretaría Anticorrupción, que encabeza Raquel Buenrostro.

REMATE ENERGÉTICO

En el sector energético también se ha dado un cambio que inició desde que la Presidenta, a través de las políticas instrumentadas por la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, modificó la estructura del sector hacia una posición totalmente razonable.

Al PAS le parece muy relevante destacar la gestión de Emilia Calleja al frente de la CFE, ya que está concentrada en lo que siempre debió ser lo importante: son una empresa al servicio de los mexicanos.

En Pemex, Juan Carlos Carpio ha logrado mejorar sustancialmente la posición financiera, aun cuando los problemas de operación y logística siguen siendo un gran dolor de cabeza, porque, en buena medida, Víctor Rodríguez lo hizo mal en el poco tiempo que dirigió la empresa.

REMATE RURAL

Andrés Manuel López Obrador era un negacionista. Cuando diferentes grupos, como los productores de aguacate y limón, se quejaban de las extorsiones, recibían como respuesta una larga serie de diatribas que buscaba ocultar la realidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha atendido con mucha atingencia este tema.

Para no ir muy lejos, la semana pasada, las autoridades de Estados Unidos suspendieron la importación de aguacates por el recrudecimiento de las amenazas a sus inspectores. En lugar de tratar de arreglar el tema desde el discurso, el gobierno tomó acciones inmediatas que permitieron que la actividad regresara a la normalidad en cuestión de horas.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve, le dijo al PAS que hay una gran diferencia en la manera de enfrentar el cobro de piso, puesto que no sólo se atiende la coyuntura, sino que, además, se están planteando acciones de largo plazo para erradicar la actividad criminal.

REMATE AERONÁUTICO

Cuando la autoridad aeronáutica mexicana perdió la Categoría 1 de la FAA, que dirige Bryan Bedford, la reacción de Andrés Manuel López Obrador fue hablar de temas que no venían al caso e impulsar caprichos como la creación del AIFA. Todas estas acciones complicaron a la AFAC recuperar la calificación.

Los perdedores fueron las líneas aéreas mexicanas, como Aeroméxico, Viva y Volaris (dirigidas, respectivamente, por Andrés Conesa, Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena), pero también los usuarios, que tuvieron que enfrentar precios altos o debieron recurrir a líneas aéreas de Estados Unidos.

Ante la auditoría que está haciendo la FAA, la posición tanto de la SICT, que encabeza Jesús Esteva, como de la AFAC, que dirige Emilio Avendaño, es de argumentar y dar pruebas, con las que buscan mantener la categoría. En esta ocasión no se han dado discursos presidenciales criticando a Estados Unidos o sacando de una manera equivocada la soberanía. Se hace un trabajo conjunto para evitar una degradación que, sin duda, sería ruinosa.

Hay preocupación entre las empresas de aviación y la ASPA, que tiene como secretario general a Jesús Ortiz, porque se ha disminuido de manera muy importante el presupuesto destinado a la AFAC y hay temas que han surgido, como problemas con los controladores de tránsito aéreo. De hecho, el Sinacta, cuyo secretario general es José Alfredo Covarrubias, ha mantenido una fuerte presión por la falta de presupuesto y lo que califican como incumplimientos de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador. Su principal crítica se basa en que los controladores aéreos están trabajando al límite de su capacidad por falta de presupuesto.

REMATE COLOFÓN

Sin irritar a los radicales y nostálgicos que siguen en el poder, es necesario reconocer que el gobierno ha logrado dar un viraje hacia lo correcto en materia económica.