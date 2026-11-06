Banco estoico

Parecería que la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, tiene resuelta una de las principales preocupaciones de filósofos estoicos como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio: la dicotomía del control.

Están totalmente enfocados en lo que sí controlan: sus decisiones, razones y objetivos. Ignoran todo lo que no controlan, como las opiniones de quienes están obsesionados con la “credibilidad”, defender un nivel de tipo de cambio o las decisiones de la Fed, encabezada por Kevin Warsh.

Tener una visión estoica es lo correcto y está funcionando.

REMATE OBLIGATORIO

Una vez que fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Pagos Digitales obligatorios que da a la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, la facultad de determinar qué sectores obligatoriamente deberán dejar de recibir dinero en efectivo, vale la pena hacerse algunas preguntas. Tradicionalmente, se ha dicho que los sectores con los que se arrancaría son las gasolinerías y el peaje en las carreteras. La intención es correcta, pero qué sucederá cuando no haya disponibilidad de internet de calidad suficiente para hacer transacciones. Es fácil estimar que en las zonas urbanas se tenga conectividad, pero qué sucedería en carreteras o estaciones de servicio en zonas remotas. La ATDT, encabezada por José Merino, deberá acelerar de una manera muy relevante el programa de expansión de red de conectividad, no únicamente a través de los medios del gobierno, sino con la participación de empresas como Telmex, dirigida por Héctor Slim; Telcel, que encabeza Daniel Hajj, o lo que todavía hoy se conoce como AT&T, propiedad de Televisa, dirigida por Alfonso de Angoitia.

Hacienda tendrá que lograr el equilibrio entre la obligatoriedad de pagos digitales y las posibilidades reales de hacerlo. A pesar de los incansables discursos de la ABM, presidida por Emilio Romano, en favor de la digitalización, la realidad es que quieren bajar los costos para ellos.

REMATE GUARANÍ

El desplome del banco digital Ueno de Paraguay y el desorden que causó tras la intervención por parte del BCP, presidido por Pedro de Jesús Acosta, que ya le costó el cargo al presidente de Paraguay, Santiago Peña, debe obligar a la CNBV, presidida por Ángel Cabrera; al Banco de México, al IPAB, encabezado por Gabriel Limón, y a la propia Secretaría de Hacienda ver qué tan peligrosos son los bancos digitales dentro del sistema financiero mexicano. Banco Plata, encabezado por Neri Tollardo, ha hecho una gran cantidad de esfuerzos para cumplir con las regulaciones, igual Revolut, dirigido por Juan Guerra, ya que buscan operar bajo altos estándares. Es preocupante la existencia de Nu, encabezada en México por Estephany Paulette Ley, ya que están volcados en ser el banco que más clientes tenga de una manera excesiva, pero convierten al banco de David Vélez en un grave riesgo. Y no son los únicos. Se debe tener especial cuidado en instituciones como Klar, Ualá, Covalto (encabezados, respectivamente, por Stefan Möller, Andrés Rodríguez y Mark McCoy) que han tenido comportamientos poco convencionales.

REMATE SUPLICADO

Luego de que las dos cámaras aprobaran los cambios a la Ley del ISR, los miembros de la AMDA, que preside Guillermo Rosales, creen que la única esperanza que les queda para preservar unos 70 mil empleos es que la presidenta Claudia Sheinbaum les perdone la aplicación del impuesto sobre deducción de la totalidad de los gastos del ejercicio.

La norma impulsada por Hacienda tiene en su espíritu evitar simulaciones para no cumplir con el pago de impuestos; sin embargo, en el caso de la AMDA la situación es diferente porque trabajan con márgenes muy reducidos.

En primer término, no pueden vender automóviles en efectivo debido a las regulaciones en contra del lavado de dinero y demás disposiciones de la UIF, encabezada por Omar Reyes, es decir, tienen que pasar por el sistema financiero.

En segundo término, los vehículos siempre tienen factura. De hecho, es uno de los pocos sectores en el que el comprador exige ese documento. Adicionalmente, las distribuidoras de automóviles básicamente tienen uno o pocos proveedores que, además, están fiscalizados.

REMATE DEFENSA

Servicios Broxel, que dirige Gustavo Gutiérrez, aclara que ninguna autoridad ha determinado responsabilidad alguna en su contra y que las inconformidades provienen de competidores inconformes en licitaciones. Asimismo, subraya que, como institución regulada por la CNBV y el Banco de México, su rol se limita a proveer infraestructura tecnológica auditable, mientras que la comprobación del gasto público corresponde exclusivamente a los entes gubernamentales que lo ejercen.

REMATE ANUNCIADO

El PAS tomará unos días de vacaciones y regresará a todos sus espacios en Imagen Radio, Imagen Televisión y Excélsior el lunes 16 de noviembre... Nos vemos en unos días.