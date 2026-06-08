Morena fue arrasado con votos

Así se trate de una elección de alcance limitado, y a reserva de que los resultados terminen de confirmarse, Morena habría sufrido ayer la peor derrota numérica de sus 11 años de existencia. Habría perdido por más de 10 puntos cada uno de los 16 distritos en disputa en Coahuila. Y lo habría hecho ante el PRI que, hace exactamente dos años, tras su peor derrota en una elección federal, acusaba a Morena de haber perfeccionado el sistema de transferencia directa de millones de pesos a millones de familias: el modelo del bienestar extendido por todo el país. Dinero a cambio del voto. Según las encuestas de salida de entonces, tres de cada cuatro beneficiarios de los programas sociales votaron por Claudia Sheinbaum y sus candidatos. Un éxito rotundo. Por eso resulta paradójico —si no es que farsesco— que ayer, tras la debacle coahuilense, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, reclamara que el PRI montó un operativo “en donde tomaron la decisión política de que ningún voto por ese partido fuera gratis: todos los votos fueron pagados”. Escucharlo para creerlo. Coahuila, como sea, demostraría que Morena y los programas sociales no son invencibles. Y que, incluso, el partido oficial puede ser arrasado. Cuestión de embonar las piezas y hacer el trabajo.

PD: Para el registro: Morena le encargó esta elección a Andrés Manuel López Beltrán, quien tiró el arpa hace dos semanas. Pero, como en el beisbol, el 16 a 0 en contra queda en su récord. La mayor paliza en la historia de la franela guinda ocurrió con él en el dugout durante ocho entradas y media.