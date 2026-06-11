Shankland, Obregón, Mareco y Fier, a la Copa Mundial

Juan Carlos Obregón Rivero, gran maestro mexicano de origen cubano, vence al prestigioso peruano Jorge Cori en la última ronda del Campeonato Continental Americano FIDE-Fenamac, celebrado en Oaxtepec, y al finalizar en segundo lugar después del invicto Sam Shankland, de Estados Unidos, conquista una plaza para la Copa Mundial FIDE 2027, junto con los GMs Sandro Mareco, Argentina y Alexandr Fier, de Brasil.

Modelo de lucha y tenacidad Obregón Rivero, de 36 años, dominó al GM peruano Jorge Cori en 39 movimientos de una Siciliana en la que empleó el anillo de Maroczy ante la configuración del Dragón acelerado.

Nacido en Buenavista, Las Tunas, Cuba, JC Obregón,

residente en Monterrey, Nuevo León, desarrolla una importante tarea en beneficio del ajedrez de México. Es el Director Técnico del Programa de Alto Rendimiento Chess Talent. Es licenciado en Cultura Física y Deporte graduado en la Universidad Manuel Fajardo, de La Habana. Notable su actuación con (+7,=2, -1 ante Fier).

Shankland, de 34 años, ex campeón nacional de EU, y oro olímpico con su país en 2018, se impuso al sorprendente costarricense MI Emmanuel Jiménez en la R-11, y terminó una espléndida actuación con 9 ½ puntos reales (+8, =3, -0). Con una fuerza de 2,647 puntos Elo gana 11.3 unidades con performance de 2,729 que lo hacen saltar de la posición 71 del mundo a la 56 en las listas oficiales FIDE de julio. Y de la posición 11 se sitúa en la 8a de Estados EU, dominada por Caruana y Nakamura, con 2,792.

El Continental Americano “Jorge Vega, In Memoriam”, reunió a 126 ajedrecistas de 19 países; se realizó del 2 al 10 de junio en Oaxtepec, Morelos, en competencia de 11 rondas, bajo el Sistema Suizo, ritmo clásico, que comprendió dos sesiones dobles la R-3 y R-5..

El notable GM yucateco Sión Galaviz tras llevar un score de +5, =3, -0, con victoria en la R-8 sobre el brasileño Fier encadenó tres derrotas sucesivas ante Shankland, el costarricense Emmanuel Jiménez y el cubano Lennis Martínez. Octavo en la siembra finaliza en la posición 27. Pierde 8 puntos; ahora su Elo es de 2,505.

Clasificación final después de 11 rondas: 1) Sam Shankland, Estados Unidos, 9 ½; 2) Juan Carlos Obregón, México, 8; 3) Sandro Mareco, Argentina, 8; 4) Alexandr Fier, Brasil, 8; 5) Yago de Moura Santiago, Brasil, 8; 6) José Sánchez Negreiro, Puerto Rico, 8; 7) Emmanuel Jiménez García, Costa Rica, 7 ½; 8) Fernando Peralta, Argentina, 7 ½; 9) Lennis Martínez, Cuba, 7 ½; 10. Maximiliano Lu, EU, 7 ½.

11) Julio César Díaz Rosas, México, 7 ½; 12) Jorge Cori, Perú, 7; 13) Isidro Berdayes, Cuba, 7; 14) Carlos Sandoval Mercado, México, 7; 15) Santiago López Rayo, Colombia, 7; 16) Isaac García, Guerrero, México, 7; 17) Kevin Noboa Silva, Ecuador, 7; 18) Pablo Salinas Herrera, Chile, 7; 19) Esteban Valderrama Qiceno, Colombia, 7; 20) Christian Camilo Ríos Gómez, Colombia, 7 puntos.

Resultados de la R10: 1) Mareco ½ Shankland; 2) Fier 1-0 JC Obregón; 3) Cori ½ Yago de Moura; 4) Galaviz 0-1 Jiménez García; 5) Peralta ½ Julio César Díaz Rosas; 6) Avila Pavas ½ Valderrama Qiceno.

Ronda 11, última: 1) Jiménez García 0-1 Shankland; 2) Fier ½ Mareco; 3) JC Obregón 1-0 Jorge Cori; 4) Yago de Moura 1-0 Sandoval Mercado; 5) Sánchez Negreiros 1-0 López Rayo; 6) Kaber Solares Orozco, Cuba 0-1 Fernando Peralta.

Blancas: Juan Carlos Obregón, México, 2,446.

Negras: Jorge Cori, Perú, 2,613.

Siciliana, Maroczy, B38.

R–11, C. Continental Americano Oaxtepec, 10–06-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6 5.c4 El anillo o Sistema Maroczy, creado por el jugador de elite el húngaro Geza Maroczy que estuvo a punto de disputar la corona mundial a Lásker en La Habana. La idea es controlar la casilla d5 y colocar un caballo en la cabeza de playa. Si fuese expulsado con e6 el avance de este peón debilita las casillas negras f6 y d6. 5...Ag7 6.Ae3 Cf6 7.Cc3 d6 8.Ae2 0–0 9.0–0 Ad7 10.Cc2 Tc8 11.f3 Ca5 12.b3 Cg4 13.Ad2 Ce5 14.Cd5 e6? 15.Axa5 b6 (15...Dxa5 16.Ce7+ Rh8 17.Cxc8 Axc8 18.De1+- Con la idea de hacer valer la calidad). 16.Cxb6 axb6 17.Ab4 f5 18.Axd6 Te8 19.exf5 gxf5+- 20.Dd2 Cf7 21.Tad1 Ac6 22.Ag3 Df6 23.Dd4 Dg6 24.Dxb6 f4 25.Ad3 Dg5 26.Ae1 Af8 27.h4 Dg7 28.Rh1 Ac5 29.Da5 Ce5 30.Dc3 Rh8 31.Td2 Ae7 32.Te2 Af6 33.Ae4 Axe4 34.Txe4 Cxc4 35.Dd3 Tg8 36.De2 Cd6 37.Txf4 Cf5 38.Tg4 De7 39.g3 1–0.