Mia Fernanda empata y cae al 15 en CM Montesilvano

La adolescente Mia Fernanda Guzmán García, de 13 años, originaria de Chihuahua, empató ayer ante la rumana Sara María Sunea y descendió de la posición 11 a la 15 en el Campeonato Mundial Juvenil FIDE en la categoría FIDE Sub14.

En el certamen, distribuidos en cuatro grupos participan 758 jugadores de 83 países distribuidos en seis grupos Sub14, Sub16 y Sub18, hombres y mujeres.

Los ajedrecistas entran a la recta final, la ronda 9 de 11, bajo el sistema Suizo. Fase difícil y decisiva en la que además de la fuerza Elo impera el estado de forma de los jugadores.

Mia Fernanda, con las negras, tuvo ventaja decisiva en una Defensa Caro-Kan de 56 lances en la que no halló las jugadas precisas en la transición del medio juego al final. Su ventaja teórica: D, C y 5 peones de las negras contra D, A y 4 peones.

Hoy en la R-9 lleva blancas ante la letonesa Milana Galievska. Con 5 ½ puntos está a 1 ½ de Zahra Allaverdi.

Campeonato Mundial de Bullet. Los grandes maestros del tablero Alireza Firouzja, Francia, y Arjún Erigiaisi, India, aparecen como los principales candidatos a la corona del Campeonato Mundial de Bullet.

Si el blitz a tres y cinco minutos resultan excitantes, los juegos en la expresión de bullet, partidas fulgurantes a un minuto establecen un puente eléctrico de comunicación entre los espectadores con el combate febril de los gladiadores.

Es un espectáculo presenciar cómo se disparan las piezas en armonía y la sucesión de aciertos y errores.

Empieza hoy vía online el Campeonato Mundial de Bullet con ocho matches atractivos y una fase de cuartos de final, semifinal, final y Gran Final, la que tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio. Se repartirán 50,000 dólares en premios.

Se dio a conocer ayer el emparejamiento de los ocho matches, repartidos en dos gráficas o mangas, entre los invitados por el comité organizador de la plataforma Chess.com (los señalamos con un asterisco) y otros ocho que calificaron por eliminación, entre ellos el turco Yagiz Kaan Erdogmuz, el alemán Matthias Bluebaum y el iraní Parham Maghsoodlo.

Manga 1: A) *Alireza Fioruzja, Francia, 2,800 vs 2,407, Hawen Xue, China; B) *Samuel Sevian, Estados Unidos, 2,677 vs 2,625, Parham Maghsoodloo, Irán; C) *Ediz Gurel, Turquía, 2,559 vs. 2,375, Yoseph Theofilus Taber, Indonesia; D) *Nihal Sarin, India, 2,723 vs.2, 578, Christopher Yoo, Estados Unidos.

El lector conoce el procedimiento. Ganadores de A vs B y C vs D y los vencedores a la final de llave. El triunfador se medirá con el ganador de la Manga 2.

Manga 2: E) *Oleksander Bortnyk, Ucrania, 2,711 vs 2,456, Yagiz Kaan Erdogmuz, Turquía; F) *Andrew Tang, Estados Unidos, 2,553 vs. 2,634, Matthías Bluebaum Alemania; G) *Dennis Lazavik, Rusia, 2,652 vs. 2,576, Tuan Minh Le, Vietnam; H) *Arjún Erigaisi, India, 2,776 vs. 2,583 David Paravyan, Rusia.

Blancas: Mia Fernanda Guzmán García, México, 1939.

Negras: Sara María Sunea, Rumania, 2,141.

Caro-Kann, V. Flohr, B15.

R-8, Campeonato Mundial Juvenil FIDE

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 5.Cxf6+ exf6 6.c3 Ad6 7.Ad3 0–0 8.Dc2 Te8+ 9.Ce2 h6 10.Ae3 Cd7 11.0–0 Dc7 12.h3 Cf8 13.c4 Ae6 14.Tfe1 Tad8 15.Tad1 Da5 16.Cg3 b5 17.b3 bxc4 18.Axc4 Axc4 19.bxc4 Axg3 20.fxg3 Txd4 21.Axd4 Txe1+ 22.Txe1 Dxe1+ 23.Rh2 Da5 24.De4 Ce6 25.Ag1 Da4 26.g4 a5 27.Ab6 c5 28.a3 Dxa3 29.Da8+ Rh7 30.Dxa5 De3 31.Db5 Df2 32.Db1+ g6 33.De4 Rg7 34.Aa5 Cg5 35.Dd5 Df4+ 36.Rg1 Ce4 37.Ac7 Df2+ 38.Rh2 Cd2 39.Ad6 Cf1+ 40.Rh1 Ce3 41.Da8 Rh7 42.Axc5 De1+ 43.Rh2 Cf1+ 44.Rh1 Ce3+ 45.Rh2 Cf1+ 46.Rh1 Cd2+ 47.Ag1 Cxc4 48.Df3 Rg7 49.Df2 Db1 50.Df4 Dd3 51.Ad4 Ce5 52.Axe5 fxe5 53.Dxe5+ Rh7 54.Rh2 Db3 55.h4 Dc4 56.Df6 Dd5 ½–½.

Blancas: Javier Habans, España, 2,433.

Negras: Tunar Davudov, Azerbaiyan, 2,439.

Inglesa, A27.

R-8, CM FIDE, Sub 18, Montesilvano, Italia, 23–06-2026. 1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 f5 4.g3 Cf6 5.d4 e4 6.Ch4 d6 7.Ag5 Ae7 8.e3 0–0 9.Cg2 h6 10.Axf6 Axf6 11.Cf4 Ce7 12.Dd2 c5 13.Ch5 Cc6 14.Cd5 Ae7 15.dxc5 dxc5 16.Dc3 Tf7 17.0–0–0 Ad6 18.Ae2 Df8 19.h4 Ae5 20.Db3 Ad6 21.Chf4 Td7 22.Ah5 Axf4 23.Cxf4 b6 24.Dc3 Tb8 25.a3 Tbb7 26.Tdg1 Td6 27.g4 fxg4 28.Axg4 Rh7 29.Cd5 De8 30.Dc2 Axg4 31.Txg4 Te6 32.Thg1 Tf7 33.f4 Td6 34.f5 De5 35.f6 gxf6 36.Txe4 Df5 37.Dg2 Td8 38.Tf4 De6 39.Cxf6+ 1–0.