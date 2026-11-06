Mercado cambiario y el famoso diferencial

Es cierto que cuando se reduce el diferencial de tasas de interés, se reduce el incentivo para el carry trade, porque se hace delgado el colchón. Este ajuste tiende a ser observado como algo contrario a la sabiduría financiera.

A riesgo de ser osada, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México está impulsado por las trayectorias divergentes de política monetaria de la Reserva Federal y el Banco de México y, en ambos casos, las decisiones no sólo están impulsadas por la evolución inflacionaria, sino también influyen las limitaciones económicas internas.

Desde el anuncio de política monetaria anterior, el Banco de México subrayó al mercado que no tenía por qué converger con la Fed, y la razón de fondo sigue siendo que la inflación sigue por debajo del límite de 4% y la economía, aunque muestra signos incipientes de recuperación, ésta es incipiente como señala el IMEF.

Ahora, el ajuste del tipo de cambio, aunque observado en el curso de un mes y medio después de venir de un preocupante superpeso, ha incomodado a la inversión cortoplacista que ama el carry trade, porque se le invirtió la apuesta.

La trayectoria de tasas de la Fed está dictada actualmente por el sólido gasto de los consumidores estadunidenses y un mercado laboral resiliente; la de México está apoyada en una inflación controlada y puede incidir en la baja de tasas activas internas que inducen una mayor expansión interna.

México y Estados Unidos tienen momentos distintos del ciclo económico y la conducción monetaria de cada banco se realiza sobre condiciones nacionales específicas del país.

DE FONDOS A FONDO

#SHCP… El 25 de noviembre es la fecha límite para que Hacienda, de Edgar Amador, informe sobre los sectores que se obligarán a migrar la recepción de pagos en efectivo por pagos electrónicos o digitales y, 15 días hábiles después, el 16 de diciembre, las dependencias responsables en los sectores designados, incluyendo Banxico y CNBV, tendrán que emitir la regulación de pagos digitales correspondiente a cada giro.

Mire, se trata de incentivar, lo que no implica que en los giros señalados será prohibido el pago en efectivo, porque está prevista en la ley la ocurrencia de contingencias.

La ley publicada el 4 de noviembre en el DOF súper vespertino, impulsa el uso de medios de pago electrónicos (tarjetas, transferencias SPEI, CoDi, códigos QR) y otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir los “sectores cero efectivo” (giros o actividades donde eventualmente se podrían restringir o sustituir los pagos en efectivo), pero eso implica definir temporalidades para que casetas de peaje, pagos de gobierno (servicios gubernamentales y contratistas) en sus tres niveles, restaurantes, gasolineras, telefonía, cuenten con la infraestructura para admitir los pagos. El usuario nunca estará obligado si existe una contingencia como la caída de la red eléctrica o del sistema de internet, base del pago digital.

#Propuesta a SHCP y Economía, porque la retención está secando la caja de las micro y pequeñas empresas. Desde enero de este año, las plataformas digitales retienen 8% del IVA y 2.5% del ISR en cada venta de los pequeños negocios que usan los marketplaces.

El resultado: 77% de los vendedores reporta problemas de liquidez, sólo 3% ha recuperado su saldo a favor y entre 15 y 30% dejó de publicar en el primer trimestre. Muchos están regresando a vender por redes sociales, sin factura o en el mercado de efectivo. Se acerca El Buen Fin, imagine el desafío. Por algo no se han inscrito tantos comercios como el año pasado.

Por eso, vale la pena ver la iniciativa del diputado morenista César Agustín Hernández Pérez, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 29 de septiembre, en la que propone reformar el artículo 18-J de la Ley del IVA para bajar la retención de 8% a 6% a quienes tengan RFC (formales).

Ojo: no es una rebaja de impuestos, sino más flujo para las mipymes mientras acreditan el IVA, y un incentivo a seguir en la formalidad.

La propuesta va en línea con la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum para un sector que genera ocho de cada 10 empleos y con la Ley de Economía Digital. Sería un contrasentido para las mypimes que ya están en el canal digital y luego sacarlas de él a punta de retenciones.