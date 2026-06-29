Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 29 de junio de 2026
Alfredo La Mont III
Sin Maquillaje
MATAMOSCAS/AGUS MONTES
Don Alfredo, reciba, como siempre, un atento saludo y, aparte de saludarlo, deseo que haga favor de ampliarme el tema de las moscas.
Acabo de leer su atinada respuesta a lo relativo a ¿qué hacer cuando una mosca se para en algún alimento? Pues bien, ahora me interesa su opinión respecto de ¿qué tan recomendable es usar el matamoscas (esos de plástico que venden en los mercados) para matar una mosca que se pose sobre la mesa?
R. Don Agus, saludos, le comparto cuál es la mejor manera de matar moscas en casa sin hacer un desastre.
El matamoscas es eficaz, pero salpica. La mosca explota porque su exoesqueleto es frágil y está lleno de fluidos. Si le preocupa la limpieza, no es la mejor opción. El insecticida mata, pero deja residuos tóxicos en superficies y aire, algo poco recomendable en cocinas o casas con niños y mascotas.
Tres métodos funcionan mejor que el matamoscas y sin drama.
Trampas de vinagre: vinagre de manzana + jabón. Las atrae y se ahogan.
Trampas de luz UV: muy efectivas y sin químicos.
Aspiradora de mano: la opción más limpia; succionas la mosca y listo.
Y para prevenir, mantenga frutas tapadas, botes cerrados y coloque mallas en ventanas. La prevención siempre gana.
EL RITZ
¿Por qué el Ritz de París no tiene la distinción oficial de hotel Palace si es uno de los más famosos del mundo?
R. La respuesta es sorprendente e irónica. El Ritz París nunca solicitó la designación. Cuando Francia otorgó las primeras categorías Palace en 2010, el hotel quedó excluido porque necesitaba renovación urgente. Tras una restauración monumental que costó, supuestamente, más de 224 millones de dólares, concluida en 2016, muchos creen que hoy calificaría sin problema. Pero, desde entonces, el Ritz simplemente no ha aplicado. La teoría más aceptada es que el hotel salió humillado de aquella primera ronda, invirtió una fortuna en recuperarse y luego decidió que no necesita ningún sello oficial para que el mundo sepa quién es. La marca es más antigua, más icónica y más reconocida globalmente que la propia distinción. Sería como si Coco Chanel participara en un concurso de moda. Eso se llama clase o soberbia aristocrática. En el Ritz probablemente son la misma cosa.
PROPRIOCEPCIÓN
¿Qué es esto y cómo me va a afectar si tengo un reemplazo de rodilla?
R: La propriocepción es la capacidad del cuerpo para saber dónde están sus articulaciones sin necesidad de mirarlas. Músculos, tendones y ligamentos envían información constante sobre posición, movimiento y fuerza. En la rodilla, este sistema permite caminar, girar y mantener equilibrio sin pensarlo. La cirugía elimina estructuras dañadas, pero también parte de los receptores que daban información al cerebro. El resultado es una propriocepción temporalmente reducida: sensación de inestabilidad, torpeza o falta de “confianza” en la pierna. La buena noticia es que la rehabilitación reeduca al sistema. Ejercicios de equilibrio, fuerza y control neuromuscular ayudan a que el cerebro aprenda a interpretar señales nuevas y recupere precisión.