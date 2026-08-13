CRUZ ROJA EN GAZA III

¿Qué efectos futuros podría enfrentar Israel tras la ruptura con la Cruz Roja y las denuncias sobre acceso humanitario en Gaza?

R. La tensión con el CICR podría tener repercusiones duraderas para Israel en tres frentes. En el ámbito diplomático, la negativa a permitir visitas a detenidos alimenta cuestionamientos sobre su adhesión al derecho internacional humanitario, lo que podría complicar alianzas con socios que exigen estándares de cumplimiento. En el plano reputacional, la comparación con países que históricamente han restringido al CICR genera un costo simbólico difícil de revertir. Y en el terreno estratégico, la falta de verificación independiente incrementa presiones externas para establecer mecanismos alternos de supervisión, incluso desde organismos de la ONU. A largo plazo, Israel podría enfrentar un entorno más escrutado, donde cada operación militar se evalúe bajo criterios más estrictos de responsabilidad internacional.

LIMPIAR LAS VERDURAS

¿Cuál es la forma correcta de lavar y limpiar las verduras?

R. La limpieza de verduras no es ciencia espacial, pero sí requiere método. Según la FDA, la higiene empieza por ti: lava tus manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos. Después, revisa el producto y corta cualquier zona dañada o magullada, porque ahí se acumulan bacterias.

Antes de pelar, enjuaga las verduras bajo agua corriente; el pelado no elimina la suciedad previa. Para piezas más firmes como melones o pepinos, usa un cepillo de verduras limpio. Luego, seca todo con un paño limpio o toalla de papel para retirar humedad y posibles residuos.

En el caso de lechuga y repollo, retira las hojas externas, que suelen ser las más expuestas a contaminantes.

Hazme un favor: la próxima vez que laves tus verduras, recuerda que no es un ritual zen. Es simple, rápido y evita dramas gastrointestinales que nadie quiere protagonizar.

LA MAYOR SATISFACCIÓN

¿A qué edad alcanzan los mexicanos su mayor satisfacción con la vida?

R. Los estudios sobre bienestar en México muestran que la mayor satisfacción vital suele aparecer en la mediana edad, cuando las personas han consolidado relaciones afectivas, estabilidad laboral y cierta seguridad económica. No existe una cifra única, pero la evidencia apunta a un rango claro: entre los 45 y 60 años es cuando los mexicanos reportan sentirse más plenos. Factores como salud, apoyo social, control sobre la vida y estabilidad familiar influyen decisivamente en este repunte. Además, encuestas nacionales revelan una nostalgia persistente: muchos mexicanos perciben que “la vida era más feliz antes”, lo que muestra cómo la violencia y la incertidumbre económica moldean el bienestar actual. Hazme un favor: cuando llegues a esa etapa, no digas que “ya pasó lo mejor”. En México, lo mejor suele llegar cuando uno por fin decide vivir a su manera.

ZURDO

¿De verdad se creía que ser zurdo era una enfermedad?

R. Durante siglos, sí. En muchas culturas —incluida la mexicana—, la zurdera se veía como un defecto, una señal de mala educación o incluso un síntoma “corregible”. En escuelas y hogares era común que a los niños zurdos se les obligara a escribir con la derecha, como si el cuerpo estuviera “equivocado”. La palabra sinister, que en latín significa “izquierda”, también significaba “desafortunado” o “maligno”. No ayudaba mucho a la reputación.

La ciencia terminó desmontando el mito: ser zurdo no es enfermedad ni trastorno ni riesgo. Es simplemente una variación humana.

Hazme un favor: si alguien te dice que la zurdera se cura, recuérdale que la ignorancia, en cambio, sigue sin tratamiento.