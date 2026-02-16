Sheinbaum anuncia el programa 'Boxeando por la paz'; beneficiará a 5 mil boxeadores

En el marco de la conferencia de mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó el programa social, Boxeando por la Paz, a cargo de Carlos Gastón Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar.

Según lo referido desde Palacio Nacional, esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las condiciones de las personas que se dedican a esta disciplina con la incursión de boxeadores a Jóvenes Construyendo el Futuro.

De acuerdo a la información, los boxeadores que formen parte de Jóvenes Construyendo el Futuro como instructores podrán recibir un salario mínimo (9 mil 582 pesos) y Seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las clases iniciarán el próximo mes de marzo y que estas serán gratuitas con una duración de una hora de lunes a viernes. Cuartoscuro

¿Cuál será el costo y el inicio del programa?

Aunado a lo anterior, se detalló que este programa se realizará de manera colaborativa con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuya función será acercar a boxeadores y gimnasios comunitarios el programa.

Se espera que la iniciativa convoque a 5 mil jóvenes los cuales podrán ser instructores. Por otro lado se especificó que las clases iniciarán el próximo mes de marzo y que estas serán gratuitas con una duración de una hora de lunes a viernes y que estarán dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con la idea de alcanzar 100 mil alumnos en todo el país.

CMB y boxeadores profesionales destacan apoyo

En el Salón Tesorería, estuvieron reunidos diversas figuras del pugilismo mexicano como Cristian Mijares, Isaac Jonathan Cruz González El Pitbull, Mariana Barby Juárez, Jackie Nava Mauric, Marilyn Badillo, entre otros, así como del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán Saldívar, quienes le agradecieron a la presidenta el apoyo al deporte y a los jovenes.

El titular del CMB aprovechó el momento y en un acto simbólico le entregó unos guantes conmemorativos a la jefa de Estado como parte del lanzamiento “de un programa sin precedentes que busca impulsar el deporte y la paz desde las comunidades”.

Reproducir

fdm