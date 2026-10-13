La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 13 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 13 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

7:43 Horas | Homicidios dolosos disminuyeron 52% en dos años de gestión de Sheinbaum

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, destacó que en dos años de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos disminuyeron 52%, por lo que septiembre de 2026 se colocó como el noveno mes del año más bajo desde 2015.

La funcionaria detalló que son siete estados los que concentran el 50% de los casos de homicidios dolosos:

Baja California

Guanajuato

Chihuahua

Sinaloa

Edomex

Guerrero

Morelos

Mañanera de Sheinbaum hoy 13 de octubre: Video completo