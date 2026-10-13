Homicidios dolosos caen 52% en dos años; siete estados concentran la mitad de los casos

Los homicidios dolosos en México disminuyeron 52 por ciento en los dos primeros años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al pasar de un promedio de 86.9 a 42.2 asesinatos diarios, informó este martes Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia mañanera.

De acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaria, la reducción corresponde al periodo comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, con lo que el último mes se ubicó como el septiembre con menos homicidios dolosos de la última década, al registrar un promedio de 45 casos diarios.

Figueroa también señaló que, al comparar septiembre de 2026 con el mismo mes de 2025, se observa una disminución de 52 por ciento en los homicidios dolosos registrados en el país.

Durante su exposición, la titular del SESNSP destacó que siete entidades concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos contabilizados en México:

Baja California.

Baja California. Guanajuato.

Chihuahua.

Sinaloa.

Estado de México.

Guerrero.

Morelos.

Los datos fueron expuestos en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del informe de seguridad del gobierno federal, en el que se presentó el comportamiento de este delito durante los primeros dos años de la actual administración.

Las cifras reportadas muestran una reducción en el promedio diario de homicidios dolosos respecto al inicio del gobierno; sin embargo, la concentración de la mitad de los casos en siete estados mantiene a estas entidades entre los principales focos de atención en materia de seguridad pública.