Roku presenta en México su nueva pantalla de inicio

Roku introduce en México su nueva pantalla de inicio, más dinámica, con una experiencia más inteligente, con más recomendaciones relevantes y caminos más rápidos para acceder al contenido. La nueva pantalla de inicio reduce la fricción y mantiene la simplicidad que caracteriza a Roku y ayuda a los espectadores a encontrar su siguiente show favorito con facilidad.

Esta es la actualización más importante de la pantalla de inicio de Roku en más de una década. Desarrollada a partir de años de conocimiento sobre los hábitos de los usuarios y de lo que han compartido sobre su experiencia de streaming. Esta actualización asegura que cada cambio esté basado en lo que los usuarios realmente hacen, necesitan y valoran. La nueva pantalla de inicio personalizada aborda los mayores retos del streaming, mientras ofrece una forma personalizada y enfocada en contenido para comenzar a ver.

La nueva pantalla de inicio de Roku permite a los usuarios ver los programas que quieren ver tan pronto como encienden su televisión, recomendando contenido basado en sus intereses y ayudándolos a empezar a ver más rápido. Con miles de millones de combinaciones posibles para la pantalla de inicio, los modelos de inteligencia de Roku eligen la mejor para cada espectador. Las nuevas funciones incluyen:

• La mejor selección para ti: sección que ofrece una selección personalizada para cada usuario. Incluye recomendaciones basadas en sus intereses, contenido popular en Roku y algunas de las opciones de entretenimiento más relevantes del momento.

• Acceso Rápido: coloca las aplicaciones que cada usuario utiliza con mayor frecuencia en un lugar más visible, para acceder a ellas sin necesidad de desplazarse. La sección se adapta a los hábitos de cada persona y también permite agregar o eliminar aplicaciones manualmente.

• Para ti: una fila personalizada, que se siente completamente personal, para cada usuario, con descubrimiento basado en los intereses de cada usuario, con nuevas recomendaciones para explorar más opciones de entretenimiento que sean relevantes y basadas en lo que más le gusta a cada usuario, así como lo que está en tendencia en Roku.

• Destinos: nuevos espacios que organizan y reúnen contenido por géneros y preferencias, como películas, comedia y deportes, facilitando su descubrimiento y acceso.

• Búsqueda: la función de búsqueda estará disponible dentro de los principales Destinos y adaptará las sugerencias y resultados al contenido que se está explorando.

• Menú simplificado: el menú de la pantalla de inicio permanece oculto hasta que el usuario lo necesita, dejando más espacio para el contenido.

• Accesos directos: funciones de uso cotidiano como Continuar viendo, Buscar, Mi Lista, Murales (Backdrops) y Temporizador de apagado están disponibles directamente desde la pantalla de inicio, para que los usuarios puedan acceder rápidamente a las herramientas que más utilizan.

El despliegue de esta actualización ya comenzó en México y llegará a todas las televisiones con Roku integrado y reproductores de streaming Roku en las próximas semanas. La actualización se realizará automáticamente conforme esté disponible en cada dispositivo, para que los usuarios puedan comenzar a explorar las nuevas funciones una vez que las reciban.