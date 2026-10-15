La rabia es una de las enfermedades zoonóticas más temidas a nivel mundial debido a su letalidad y a la angustia que genera en los animales afectados. Aunque en México la situación se encuentra bajo control, mantener al día la inmunización de nuestras mascotas continúa siendo un pilar fundamental para la salud pública y el bienestar del hogar.

A continuación, respondemos a las interrogantes más frecuentes sobre la prevención de esta infección viral.

¿Cada cuándo tengo que vacunar a mi perro contra la rabia? Canva

¿Cuál es el periodo de vacunación antirrábica para un perro en México?

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, la recomendación legal y sanitaria para los tutores de perros y gatos es aplicar la vacuna contra la rabia de manera anual. Aunque existen biológicos de alta tecnología cuya protección inmunológica puede prolongarse hasta por tres años, las normativas locales y las autoridades de salud exigen el refuerzo cada 12 meses para garantizar una barrera comunitaria firme.

Sobre la gravedad de esta afección y la importancia de la prevención, el Dr. Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de MSD Salud Animal México, destaca:

La rabia es una enfermedad viral transmitida a través de la saliva, donde la mordida es la forma más común de transmisión porque el virus necesita introducirse en el organismo para alcanzar el sistema nervioso. Esta vía neurológica la hace diferente y muy temida, pues provoca alteraciones graves y la muerte."

Llevar este control no solo protege al perro durante sus paseos diarios o en salidas al campo, sino que evita que actúe como un puente de transmisión entre la fauna silvestre y las personas.

¿Cada cuándo tengo que vacunar a mi perro contra la rabia? Canva

¿A qué edad se debe poner la primera vacuna de la rabia a un cachorro?

El momento ideal para iniciar la protección depende del contexto de vacunación y del desarrollo del sistema inmune:

A los 3 meses de edad: Es el periodo recomendado en consultas veterinarias privadas, ya que el sistema inmunológico del cachorro ha alcanzado la madurez suficiente para generar defensas sólidas sin necesidad de un refuerzo inmediato.

Es el periodo recomendado en consultas veterinarias privadas, ya que el sistema inmunológico del cachorro ha alcanzado la madurez suficiente para generar defensas sólidas sin necesidad de un refuerzo inmediato. Al mes de vida: Es la práctica habitual en campañas masivas gubernamentales para captar al mayor número de ejemplares.

El Dr. Alejandro Sánchez aclara las implicaciones inmunitarias según la edad de aplicación:

Desde el mes de edad es necesario vacunar según las campañas de gobierno, pero si se aplica en ese momento se debe reforzar entre tres a seis meses después. Si se aplica a los tres meses de edad, el sistema inmune tiene mejor capacidad de respuesta y ya no requiere una re-aplicación inmediata."

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¿Por qué es obligatorio vacunar a los perros si México es un país libre de rabia urbana?

Aunque México recibió la certificación como país libre de rabia urbana transmitida por perros de parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019, el virus no ha desaparecido del ecosistema.

El ciclo silvestre de la enfermedad permanece activo en especies nativas como murciélagos hematófagos, zorrillos o coyotes. Si los perros o gatos sin vacunar entran en contacto con la fauna silvestre durante excursiones o en zonas semiurbanas, existe el riesgo latente de reintroducir la enfermedad a la población humana.

Al respecto, el especialista de MSD Salud Animal México enfatiza el compromiso ético y social de la vacunación constante:

Cumplir con el calendario de vacunación anual no solo ayuda a nuestra mascota, sino a nosotros, a la sociedad y a otros animales sin acceso a servicios veterinarios. Mantener la inmunización evita que el ciclo de la rabia silvestre se reintroduzca en nuestras comunidades."

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¿Es cierto que la vacuna de la rabia solo se aplica en época de calor?

Es totalmente falso que el calor cause rabia o que la vacuna solo sea efectiva en primavera. La asociación de la enfermedad con las altas temperaturas se debe a un mito histórico ligado a la hidrofobia: el virus paraliza los músculos de la faringe impidiendo que el animal pueda deglutir agua, lo que genera una apariencia de sed desesperada y angustia que suele confundirse con el clima cálido.

Las campañas masivas suelen iniciar en marzo por estrategia de logística y organización de los servicios de salud, pero la vacuna antirrábica puede y debe aplicarse en cualquier época del año

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Proteger a tu mascota es cuidar a toda la comunidad

Cuidar de un perro o gato va mucho más allá de brindarle alimento, refugio y cariño cotidiano; significa también asumir la responsabilidad de proteger su salud y su vida a través de la medicina preventiva.

Mantener al día su esquema de vacunación contra la rabia no solo le evita padecer una enfermedad devastadora e incurable, sino que fortalece un escudo invisible de protección que cuida a tu familia, a tus vecinos y a toda la sociedad.

Hacerte un espacio en la agenda para visitar al médico veterinario o acudir a las jornadas sanitarias es un gesto sencillo que demuestra un amor consciente e integral. Al proteger a tu compañero de cuatro patas, aseguras que siga llenando tu hogar de vida, paseos y momentos inolvidables con total tranquilidad.