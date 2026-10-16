Ni CDMX ni Guadalajara: esta es la ciudad mexicana que busca ser la nueva Capital del Diseño tras su llegada a Fashion Week

Cuando se habla de calzado y artículos de piel en México, León, Guanajuato, es uno de los primeros destinos que vienen a la mente. Sin embargo, la ciudad busca ampliar esa reputación y demostrar que también tiene un lugar en la conversación de la moda nacional e internacional.

León llega a Fashion Week 2026 con cuatro marcas mexicanas

Su participación como municipio invitado de Volvo Fashion Week México 2026 representa un paso en esa dirección: mostrar que detrás de su tradición industrial existe una nueva generación de marcas que apuesta por el diseño, la identidad y la diversificación.

León apuesta por el talento local y llega a Volvo Fashion Week México 2026 con cuatro marcas que buscan conquistar nuevos mercados. IG

Queremos seguir construyendo a León en la conversación de la moda, del diseño y de la innovación”, explica Rodolfo Barroso, director de Hospitalidad, Identidad y Promoción Turística de León, al hablar sobre esta colaboración.

La iniciativa contempló una pop-up store con cuatro firmas leonesas: Dante, Duque di Galliano, Entos y Showdy. A esta exhibición se suma la presencia de productos locales en tres pasarelas, donde el calzado y los accesorios de León se integraron a las propuestas de diseñadores mexicanos.

Entre las colaboraciones se encuentra la de Dante con Raquel Orozco, además de participaciones vinculadas con el diseñador Surce.

Para Barroso, el objetivo es llevar a estas empresas a nuevas audiencias y demostrar que la industria local no se limita a los modelos tradicionales. La piel continúa siendo un emblema, pero ahora convive con propuestas de lencería, prendas de seda y encaje, marroquinería contemporánea y zapatos que reinterpretan los códigos clásicos.

¿Por qué León quiere convertirse en la Capital del Diseño?

La apuesta por la innovación no comenzó con Fashion Week. León cuenta con plataformas especializadas que conectan a fabricantes, diseñadores, proveedores y compradores: SAPICA y ANPIC.

SAPICA, APIMEX y la colaboración entre empresarios y autoridades impulsan el objetivo de León de diversificar su industria y fortalecer su presencia en el mundo de la moda. IG sapicamexico

Con más de cinco décadas de historia, SAPICA se ha consolidado como un escaparate internacional para la industria del calzado y la marroquinería. De acuerdo con Barroso, reúne alrededor de 22 mil asistentes en tres días y celebra dos ediciones anuales, dedicadas a presentar las colecciones de las próximas temporadas.

ANPIC, en tanto, acerca a la industria los materiales, insumos y desarrollos que influyen en la fabricación de calzado, artículos de piel y textiles. Su agenda también incluye espacios dedicados a las tendencias, el diseño y el intercambio de conocimientos.

A estas plataformas se suman iniciativas que han llevado las pasarelas a escenarios poco convencionales, como tenerías, fábricas y espacios culturales. La intención es acercar la moda a los procesos productivos y fortalecer la colaboración entre diseñadores de ropa y fabricantes de calzado y accesorios.

Con una historia de décadas en la fabricación de calzado, León busca demostrar que su industria también tiene un lugar en las pasarelas y las tendencias internacionales. IG sapicamexico

Esta combinación de experiencia productiva, formación de diseñadores y colaboración entre empresarios y autoridades es la base de una aspiración más amplia: que León sea reconocido no solamente como una capital del calzado, sino como un referente del diseño mexicano.

Las marcas de León que buscan conquistar la industria de la moda

Dante

Dante es una firma especializada en calzado que ha encontrado en las botas uno de sus principales distintivos. Su propuesta combina técnicas artesanales con procesos de innovación, una fórmula que le ha permitido desarrollar productos para distintos mercados, particularmente el internacional.

La firma leonesa conquista nuevos mercados con botas y calzado que combinan técnicas artesanales, innovación y diseño IG dantemxoficial

La marca representa la capacidad de León para transformar una tradición manufacturera en una propuesta con identidad propia. En lugar de limitarse a producir modelos convencionales, su trabajo busca destacar mediante los acabados, la construcción y el diseño.

Duque di Galliano

Con medio siglo de trayectoria, Duque di Galliano es un ejemplo de cómo una empresa familiar puede evolucionar sin abandonar su especialidad. Fundada en 1976 por Jesús Flores y Beatriz Quintana, actualmente atraviesa un relevo generacional en el que Patricia Flores participa como diseñadora de la línea femenina.

La firma trabaja con pieles de Italia y España y emplea la construcción Goodyear welted, un método tradicional de fabricación que destaca por su doble costura y por las posibilidades de reparación del calzado.

Con 50 años de historia, la marca familiar apuesta por zapatos finos de piel, diseños atemporales y piezas personalizadas que mantienen vivo el oficio zapatero IG duquedigalliano

Uno de sus cambios más interesantes llegó en 2020, cuando Patricia impulsó una colección femenina inspirada en los códigos del calzado masculino. Mocasines y siluetas híbridas, sin depender de los tacones, ampliaron la propuesta para mujeres que buscan diseños clásicos y versátiles.

La empresa desarrolla dos colecciones al año y cuenta con ocho tiendas en México, además de comercializar artículos de marroquinería, chamarras y accesorios. También ofrece calzado personalizado: mediante una cita, el cliente puede elegir materiales, colores, acabados y otros detalles de su diseño.

Entos

La historia de Entos comenzó hace nueve años con una idea de Fernanda Mena, responsable creativa de la marca, y el respaldo operativo de su mamá, Julieta González. Su objetivo era cambiar la percepción de la lencería y presentarla como una forma de expresión personal, no únicamente como una prenda reservada para la intimidad.

De la lencería a la moda contemporánea, la firma creada por Fernanda Mena transforma el satín y el encaje en prendas versátiles IG entos.mx

Con el tiempo, la firma amplió su catálogo hasta incorporar faldas, pantalones, blusas, vestidos y otras piezas que combinan satín y encaje. En Fashion Week presenta Lace and Boots, una colección concebida para llevar prendas de inspiración lencera con botas y construir estilismos que transitan entre lo sofisticado y lo contemporáneo.

La marca también desarrolla Entos Bridal, una línea de vestidos personalizados, velos, capas, mangas y accesorios que permiten transformar un atuendo nupcial durante una misma celebración.

Su presencia comercial incluye ventas en línea y participación en encuentros internacionales, mientras que en León cuenta con Senses, un concepto de boutique que integra moda, spa y floristería. Su siguiente colección, Tempo, continuará explorando siluetas versátiles y materiales pensados para distintas temporadas.

Showdy

María Arias, representante de Showdy Oficial, explica que la firma nació hace dos años para proponer una alternativa a los diseños de piel más tradicionales que históricamente han caracterizado a León.

La marca familiar de María Arias reinventa la tradición de León con chamarras, bolsos y otras prendas que destacan por sus estampados y diseños fuera de lo convencional. IG showdy.oficial

El proyecto familiar, desarrollado junto con su hermano, comenzó con chamarras que destacan por sus combinaciones de texturas, estampados y colores. Posteriormente, el catálogo se extendió a shorts, faldas, sobrecamisas, bolsos y maletas.

El proceso creativo parte de la observación de tendencias, las lluvias de ideas y la búsqueda de aquello que los consumidores todavía no encuentran en el mercado. La fabricación se realiza con personal especializado y bajo un sistema de pedidos anticipados, que permite producir las piezas solicitadas y revisar su calidad antes del envío.

Esta dinámica también ofrece margen para trabajar con colecciones selectivas y diseños que no dependen exclusivamente de las temporadas. Sus productos se pueden adquirir a través de su página web, con envíos a toda la República Mexicana.

¿Puede León convertirse en la nueva capital del diseño?

La participación en Volvo Fashion Week México forma parte de una estrategia que busca conectar la capacidad industrial de León con nuevas oportunidades para sus creativos. Para Barroso, el desafío consiste en mantener la tradición mientras se abren nuevos caminos.

La colaboración entre León y Volvo Fashion Week México 2026 busca dar mayor visibilidad a los diseñadores y las empresas que están transformando la moda mexicana. IG dantemxoficial

La ciudad ya cuenta con una sólida reputación en calzado y marroquinería; ahora busca que esa experiencia se traduzca también en reconocimiento para sus diseñadores y marcas de moda.

León todavía tiene camino por recorrer para consolidarse como la capital del diseño. Sin embargo, su presencia en Fashion Week pone sobre la mesa una idea: la identidad de una ciudad puede construirse a partir de lo que sabe fabricar, pero también de su capacidad para reinventarlo.