Halloween por el mundo: Destinos para vivir del misterio celta a los disfraces

Mientras en México el Día de Muertos existe para honrar, recordar y esperar la visita de nuestros seres queridos difuntos, en otros países el Halloween tiene un peso cultural importante.

El origen del All Hallows' Eve o Víspera de Todos los Santos, se remonta a hace más de dos mil años con la celebración celta Samhain, que ocurría al final de la temporada de cosechas e inicio del invierno.

Durante esta festividad se encendían hogueras y se creía que los espíritus volvían a los hogares, pues la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se podía traspasar. Con el tiempo, esta fecha se mezcló con las tradiciones cristianas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

De ahí el nombre de Víspera de Todos los Santos, pues funcionaba como preparación espiritual. La versión que hoy conocemos, deriva de la llegada de migrantes irlandeses y escoceses a Estados Unidos en el siglo XIX.

Las costumbres europeas se fusionaron con otras y se popularizaron en América, dando lugar a una festividad donde los disfraces, calabazas, dulces y fiestas toman protagonismo. Al mismo tiempo, se ha asociado a creencias sobrenaturales, causando el rechazo de grupos cristianos.

Sin importar si prefieres la versión tradicional del Halloween o una fiesta más similar a las películas norteamericanas, hay destinos perfectos para vivirlo.

Aunque hoy se asocia a lo sobrenatural, originalmente el Halloween marcaba el final de la temporada de cosechas e inicio del invierno Canva

Derry-Londonderry, Irlanda del Norte

Irlanda es conocida como el lugar de nacimiento del Halloween, por lo que podrás acercarte a sus raíces celtas. Aunque en diferentes partes del país mantienen vivas estas tradiciones, Derry-Londonderry es uno de los mejores destinos para esta festividad en el mundo.

Cada año esta ciudad amurallada celebra el Derry Halloween, un festival que recupera elementos del folclore y la tradición de Samhain. En 2026 se celebran los 40 años de esta tradición con un desfile con carrozas y disfraces, la tradicional ruta nocturna con luces y mitos, y un espectáculo pirotécnico, entre otras actividades.

Pasado Halloween, puedes permanecer en la ciudad y terminar de recorrer sus históricas murallas y conocer lugares como el Guildhall, un edificio neogótico con una torre de reloj inspirada en el Big Ben, y el Museo de la Torre para conocer la historia y cultura local.

Irlanda es conocida como el lugar de nacimiento del Halloween y Derry es uno de los mejores destinos para vivirlo Cortesía sitio web Derry Halloween

Edimburgo, Escocia

Otro lugar para conectar con las raíces celtas de esta celebración es esta ciudad medieval que te transporta al Samhain, entre fuego y leyendas.

Durante la temporada, las calles medievales de Edimburgo, así como el castillo y la ciudad vieja, se visten de misticismo y nos invitan a conocer las historias más oscuras de la ciudad. Sin embargo, uno de sus principales atractivos es el Samhuinn Fire Festival en Calton Hill.

Cada 31 de octubre se lleva a cabo en esta colina una representación contemporánea inspirada en el patrimonio celta que utiliza fuego, tambores, danza, acrobacias, vestuario y actuaciones.

Pasado el festival, puedes adentrarte en los atractivos turísticos de Edimburgo, como su histórico castillo, el Palacio de Holyrood y la catedral de St Giles, entre muchos otros.

Esta ciudad medieval que te transporta al Samhain, entre fuego y leyendas. Cortesia Facebook Beltane Fire Society

Salem, Estados Unidos

Salem, en Massachusetts, es conocida por su asociación con las historias de brujas. Esta localidad es conocida internacionalmente por los juicios por brujería ocurridos en 1692, que hoy forman parte de su identidad turística.

Aquí la celebración en torno a Halloween no dura solo un fin de semana, sino que se extiende todo el mes de octubre con el Haunted Happenings. Desde el día primero se realizan desfiles, espectáculos y otras experiencias asociadas a esta festividad para toda la familia.

Sin embargo, una de las mayores cualidades de Salem es que mantiene sus vibras místicas durante todo el año. Uno de sus atractivos imperdibles es el Museo de las Brujas de Salem, donde podrás conocer más sobre la historia del lugar y los juicios de 1962.

También puedes conocer La Casa de la Bruja, la antigua residencia del juez Jonathan Corwin, relacionada directamente con los procesos de brujería, por solo mencionar algunos lugares.

En Salem, la celebración en torno a Halloween dura todo octubre Cortesía Facebook Salem Haunted Happenings

Transilvania, Rumania

Uno de los protagonistas de la temporada, sin duda es Drácula y no podemos hablar de vampiros sin mencionar Transilvania. Ubicada en Rumania, esta región se ha convertido en un atractivo turístico para los amantes de los gótico.

El Castillo de Bran es uno de los sitios más reconocidos; se trata de una fortaleza medieval que se conoce como el Castillo de Drácula, aunque el título no tenga un sustento histórico.

Cada año, este lugar organiza una celebración especial de Halloween. Desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre ofrecen recorridos temáticos, efectos especiales, actores, ambientación nocturna y actividades especiales.

Pero a pesar de su asociación con esta temporada, puedes visitar este castillo en diferentes épocas del año, además de recorrer las ciudades amuralladas de Transilvania y disfrutar sus atractivos naturales.

No podemos hablar de vampiros sin mencionar Transilvania, un gran destino para Halloween Cortesía Facebook Castelul Bran

Nueva Orleans, Estados Unidos

Nueva Orleans es conocido por ser la cuna de jazz y un lugar multicultural donde el Mardi Gras es su fiesta principal, llena de color y música. Sin embargo, el Halloween es otra fecha perfecta para visitarlo, pues encuentras fiestas de disfraces, casas encantadas y desfiles.

Justamente, el Krewe of BOO! es uno de los espectáculos más esperados, se trata de un desfile con carrozas, disfraces y actividades para todo el público. Asimismo, puedes realizar recorridos nocturnos por el barrio francés para conocer historias de fantasmas y las tradiciones del vudú.