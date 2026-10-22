Habrá concierto a la luz de las velas para bebés de 0 a 36 meses en CDMX: ¿cuándo y dónde será?

Salir con un bebé puede convertirse en todo un reto, especialmente cuando se buscan actividades que permitan disfrutar en familia, sin alterar las rutinas de los más pequeños. Para quienes desean cambiar los paseos habituales por una experiencia diferente, Candlelight Babies llegará a la Ciudad de México.

La propuesta combina melodías en vivo, con un volumen apto para bebés, un ambiente acogedor y un espacio adaptado para que los niños exploren libremente mientras sus padres disfrutan de la música y conviven con otras familias. La experiencia tendrá una duración de 45 minutos y busca acercar a los más pequeños a los sonidos clásicos desde sus primeros años de vida.

Foto: feverup.com

¿Cómo son los conciertos Candlelight Babies?

A diferencia de los recitales tradicionales, en los que se espera que el público permanezca sentado y en silencio, Candlelight Babies permite que los bebés gateen, jueguen y se muevan a su propio ritmo durante la presentación, está pensado para bebés de de 0 a 36 meses.

El espacio contará con una zona de piso acolchado para que los pequeños puedan explorar de manera cómoda. De esta manera, los balbuceos, las risas y los movimientos de los niños formarán parte natural de la experiencia.

La música clásica en vivo, será interpretada en versiones suaves, adaptadas para los oídos de los bebés. Además, la iluminación con velas eléctricas aportará una atmósfera cálida sin utilizar fuego real.

El objetivo es ofrecer una actividad en la que tanto los niños como sus acompañantes puedan disfrutar sin las exigencias habituales de un concierto convencional.

Foto: feverup.com

¿Cuándo y dónde será Candlelight Babies en CDMX?

Las familias interesadas podrán disfrutar de esta propuesta a partir del 28 de noviembre de 2026 en el Mexico City Marriott Reforma Hotel, ubicado en Paseo de la Reforma 276, en la colonia Juárez, Ciudad de México.

El recinto se encuentra cerca del Ángel de la Independencia, por lo que es posible llegar caminando desde distintos puntos de la zona. La estación Insurgentes del Metro también se encuentra a aproximadamente ocho minutos a pie.

Para quienes decidan trasladarse en automóvil, el hotel ofrece servicio de valet parking las 24 horas. Asimismo, cuenta con elevadores y rutas accesibles para facilitar el ingreso de las familias que llevan carriola.

Foto: feverup.com

¿Cuánto cuestan los boletos y cómo conseguirlos?

Hasta el momento, los boletos para Candlelight Babies no están disponibles para su compra. Sin embargo, ya es posible registrarse en la lista de espera para acceder de manera anticipada a la preventa.

De acuerdo con la información del evento, la preventa exclusiva para quienes se registren será el 27 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 28 de octubre.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles y anotarse en la lista de espera a través del siguiente enlace: feverup.com

Candlelight Babies, busca demostrar que la llegada de un bebé no significa dejar de disfrutar las actividades culturales. Con música en vivo y un entorno pensado para las necesidades de los más pequeños, esta experiencia propone una manera distinta de compartir tiempo en familia desde los primeros meses de vida.