El Día de Muertos está por llegar y Oaxaca se prepara para recibir una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. Este año, la entidad presenta una agenda que reúne música, flores, gastronomía, arte y tradiciones comunitarias para quienes desean conocer de cerca las expresiones culturales que distinguen esta temporada.

Con el programa “La fiesta más viva de todas”, visitantes nacionales y extranjeros tendrán la oportunidad de acercarse a las costumbres con las que las familias oaxaqueñas honran la memoria de sus seres queridos. Conoce cuándo comienzan los festejos y cuáles son las actividades anunciadas para disfrutar de esta celebración.

“La fiesta más viva de todas” en Oaxaca: cuándo inicia y qué hacer por el Día de Muertos Canva

¿Cuándo inicia “La fiesta más viva de todas” 2026 en Oaxaca?

“La fiesta más viva de todas” está programada para comenzar el 25 de octubre y ofrecerá más de 100 actividades relacionadas con el Día de Muertos, las cuales se extenderán hasta el martes 3 de noviembre.

La programación es resultado de la participación de dependencias estatales y municipales, promotores culturales y prestadores de servicios turísticos. El objetivo es acercar a visitantes nacionales y extranjeros a las expresiones culturales que distinguen a Oaxaca durante esta temporada.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a los turistas a preparar un “check list de experiencias que queremos conocer en este Día de Muertos en nuestro país y vamos Oaxaca”.

Para quienes planean viajar, es importante tener en cuenta que las actividades no se concentran en una sola jornada. Algunas propuestas se desarrollan durante varios días, mientras que otras cuentan con una fecha y un horario específicos.

Por ello, conviene revisar la agenda antes de organizar los recorridos y considerar los tiempos de traslado entre las distintas sedes.

“La fiesta más viva de todas” en Oaxaca: cuándo inicia y qué hacer por el Día de Muertos Gobierno de Oaxaca

Día de Muertos en Oaxaca 2026: actividades que no te puedes perder

La oferta cultural de Oaxaca combina expresiones artísticas, recorridos tradicionales y encuentros gastronómicos. Más que una serie de espectáculos, estas actividades permiten conocer cómo las comunidades mantienen vivas sus costumbres y transmiten su memoria colectiva.

Entre las propuestas anunciadas para esta temporada destacan los altares monumentales, las comparsas, las exhibiciones artísticas y las experiencias relacionadas con la flor de cempasúchil.

26 de octubre

Circuito “Flores que guían el alma”

Ruta 1, 16:00 horas: Santa Cruz Xoxocotlán-San Antonio Castillo Velasco.

Ruta 2, 17:00 horas: Unión Zapata, Mitla-Zona Arqueológica de Mitla.

Mictlán Primavera de los Muertos

9:00 horas: San Pablo Villa de Mitla.

Exhibición de tapete

Durante todo el día: Barrio Mágico de San Matías Jalatlaco.

Catrinas monumentales

Durante todo el día: corredor del Palacio de Gobierno.

27 de octubre

Concurso de fachadas

17:00 horas: Centro Histórico de Oaxaca.

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28 de octubre

Inauguración de Casa Hecho en Oaxaca. Edición Ofrenda y Gerencia

11:00 horas: Real Alhóndiga de Antequera.

Leyendas Vivas: recorrido teatral de la leyenda de la Carreta Muerta

18:00 horas: arcos del barrio de Xochimilco.

29 de octubre

Leyendas Vivas: recorrido teatral de la leyenda de la Carreta Muerta

16:00 horas: arcos del barrio de Xochimilco.

Diverti Muertos

16:00 horas: Fuente de las Ocho Regiones.

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30 de octubre

Verbena Xandú

De 18:00 a 21:00 horas: Zócalo de la ciudad de Oaxaca.

31 de octubre

La Gran Comparsa del Día de Muertos

18:00 horas: calles de Oaxaca de Juárez.

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1 de noviembre

Catrinas en el mar

7:00 horas: Puerto Escondido.

Obra teatral y poesía: Ay, mamá, por Dios

18:30 horas: Alameda de León.

2 de noviembre

Diverti Muertos

16:00 horas: Alameda de León.

Obra teatral y poesía por el Día de Muertos y Gudidxi na’ Lula’ (Abrázame, Oaxaca)

18:00 horas: Alameda de León.

3 de noviembre

Presentación de la antología “Los pensamientos hacia las festividades del Día de Muertos desde una cosmovisión de los pueblos originarios de Oaxaca”

10:00 horas: Unidad de Extensión Universitaria de la UNAM en Oaxaca.

Espectáculo: Voces del Pueblo de los Muertos

18:00 horas: Alameda de León.

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¿Qué hacer en Oaxaca durante el Día de Muertos? gastronomía, artesanías y tradiciones

La visita a Oaxaca puede complementarse con experiencias que van más allá de los eventos multitudinarios. La gastronomía, las artesanías y las costumbres de las comunidades ofrecen una perspectiva más amplia de la celebración y permiten conocer otros aspectos de la identidad cultural del estado.

1. Probar la gastronomía tradicional

Durante esta temporada, el pan de muerto, los tamales, el chocolate y otras preparaciones regionales ocupan un lugar importante en las reuniones familiares y las ofrendas. Las ferias gastronómicas y los mercados tradicionales permiten conocer algunos de estos sabores y acercarse a las prácticas culinarias locales.

Además de disfrutar de la comida, vale la pena conocer el significado de los platillos que forman parte de las celebraciones y su relación con las costumbres familiares.

2. Conocer el trabajo artesanal

Oaxaca cuenta con comunidades reconocidas por su producción artesanal, entre ellas las dedicadas a los textiles, la cerámica y las figuras de madera. Los recorridos pueden complementarse con visitas a talleres y espacios de venta, siempre que se respeten los horarios y las condiciones de acceso.

Adquirir piezas directamente de sus creadores también representa una oportunidad para valorar el trabajo artesanal y contribuir a la economía de las comunidades.

“La fiesta más viva de todas” en Oaxaca: cuándo inicia y qué hacer por el Día de Muertos Gobierno de Oaxaca

3. Recorrer los barrios tradicionales

Los barrios de la capital pueden ofrecer altares, fachadas decoradas y propuestas artísticas durante la temporada. Jalatlaco y Xochimilco son algunos de los lugares que atraen visitantes por su ambiente y sus expresiones culturales. Sin embargo, las actividades específicas de 2026 deben verificarse en los anuncios oficiales antes de organizar una visita.

4. Acercarse a las tradiciones comunitarias

En distintos municipios de Oaxaca se conservan celebraciones que incluyen visitas a los panteones, música y reuniones familiares. Para conocerlas, es importante respetar las normas de cada comunidad, preguntar antes de tomar fotografías y evitar interrumpir los momentos de recogimiento de las familias.

El Gobierno de México ha destacado el valor cultural y turístico del Día de Muertos en Oaxaca, así como la diversidad de experiencias que ofrece el estado durante esta temporada.

“La fiesta más viva de todas” invita a descubrir el Día de Muertos desde distintas perspectivas: los altares que honran a los difuntos, las comparsas que llenan de música las calles, los campos de cempasúchil y los sabores que forman parte de la identidad oaxaqueña.

La agenda de 2026 ofrece alternativas para quienes buscan una experiencia cultural, gastronómica o familiar. Para aprovechar la visita, lo más importante es revisar las fechas y los horarios oficiales, planear los traslados y acercarse a las tradiciones con respeto.

Más allá de las fotografías y los espectáculos, el valor de esta celebración reside en las comunidades que conservan sus costumbres y comparten con los visitantes una manera particular de recordar a quienes ya no están.