¿Buscas un plan de Día de Muertos con niños? Llega la Feria de las Calacas al Cenart

El Día de Muertos también se vive entre juegos, música y tradiciones. La XXVI Feria de las Calacas llegará con más de 380 actividades dedicadas a niñas, niños y adolescentes, para celebrar una de las festividades más representativas de México. El encuentro se llevará a cabo el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México.

Con una amplia oferta cultural y artística, esta feria regresa para acercar a las infancias y adolescencias a las tradiciones mexicanas a través de experiencias lúdicas, espectáculos y actividades que invitan a compartir en familia.

Artistas de México y otros países llegan a la Feria de las Calacas 2026

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, durante la conferencia de prensa para anunciar las actividades, Mónica Zárate, encargada de la Coordinación Nacional de Alas y Raíces, destacó la participación de artistas nacionales e internacionales en esta edición.

“Tendremos más de 380 actividades con la participación de más de 140 artistas de México y el extranjero incluyendo grupos de Brasil y España vía Ibermúsica, además de llevar una muestra a Colombia. Diseñamos una oferta lúdica, para todas las etapas, que abarca múltiples lenguajes artísticos, exposiciones, pasacalles con la comunidad del Cenart y 16 ofrendas dedicadas a la memoria”.

La programación busca ofrecer experiencias para distintas edades y acercar a los asistentes a la música, las artes escénicas y las expresiones culturales que forman parte de las celebraciones del Día de Muertos.

¿Qué actividades habrá en la Feria de las Calacas 2026?

Las actividades se realizarán de las 11:00 a las 20:00 horas en las áreas verdes, teatros y foros del Cenart. Entre los espectáculos musicales destacan las presentaciones de Pim Pau, Yucatán A Go Go y Orquesta Basura.

El cierre de cada jornada estará a cargo de Triciclo Circus Band, el sábado, y Sonido Gallo Negro, el domingo, con propuestas musicales para disfrutar en familia.

También se presentará “Raíces de Arteaga: Sones que trascienden el tiempo”, un espectáculo que incluye demostraciones de música y danza tradicionales de Michoacán.

La oferta cultural se complementará con funciones de danza, teatro y narración oral dirigidas a las infancias, con algunas actividades recomendadas para mayores de seis años.

A esto se suman exposiciones, pasacalles y 16 ofrendas dedicadas a la memoria, que permitirán acercarse a distintas formas de celebrar y recordar durante el Día de Muertos.

¿Cómo llegar al Cenart para la Feria de las Calacas?

El Centro Nacional de las Artes se encuentra en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Si planeas llegar en transporte público, puedes utilizar las estaciones de Metro General Anaya, de la Línea 2, o Ermita, de la Línea 12.

Para consultar los horarios y conocer todos los detalles de la programación de la XXVI Feria de las Calacas, revisa los canales oficiales del Centro Nacional de las Artes antes de tu visita.