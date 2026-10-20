¿A dónde iban las almas según los mexicas? Vive esta experiencia de Día de Muertos en la UNAM

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México. Detrás de las ofrendas, las flores de cempasúchil y las velas existe una historia ancestral que revela cómo los antiguos pueblos concebían la muerte y el destino de las almas.

Para conocer parte de ese legado, la Ciudad de México recibirá Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica, una experiencia cultural que reunirá historia, arte, gastronomía y actividades sensoriales en el Centro Histórico. La propuesta invita a descubrir las creencias de los antiguos nahuas a través de recorridos temáticos y espacios que evocan su cosmovisión.

Destinos Sagrados: vive el Día de Muertos con rituales y tradiciones prehispánicas en la UNAM adelitas.empresarias

Destinos Sagrados en la UNAM: ¿qué habrá en el festival de Día de Muertos 2026?

Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica propone un recorrido cultural por espacios inspirados en la manera en que los antiguos nahuas entendían la muerte y el destino de las personas después de fallecer.

La experiencia invita a explorar cuatro destinos relacionados con la cosmovisión mexica: Mictlán, Tlalocan, Tonatiuhichan y Chichihuacuauhco. A través de escenarios temáticos y recursos audiovisuales, los visitantes podrán acercarse a las creencias que explicaban qué ocurría después de la muerte.

El festival se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 en el Palacio de la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con actividades para familias y público en general, organizado por Adelitas Empresarias, una firma mexicana con sede en Tlaxcala.

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, el encuentro busca conectar las raíces prehispánicas con las formas actuales de celebrar esta tradición.

Destinos Sagrados: vive el Día de Muertos con rituales y tradiciones prehispánicas en la UNAM UNAM

Rituales, sonidos y aromas: así será la experiencia sensorial del Día de Muertos en la UNAM

El objetivo es acercar al público a las historias y los símbolos de la cosmovisión mexica mediante una actividad que combina divulgación cultural y entretenimiento. Además, la propuesta incluye una experiencia sensorial opcional para quienes desean conocer los escenarios desde otra perspectiva.

Uno de los atractivos de Destinos Sagrados es su propuesta sensorial. La Experiencia Ancestral combina sonidos, aromas, texturas e iluminación para complementar el recorrido por los escenarios inspirados en la cosmovisión mexica.

A diferencia de una exposición exclusivamente informativa, esta modalidad busca que el visitante se acerque a los relatos mediante distintos estímulos. La actividad tiene una duración aproximada de 40 minutos y requiere un horario específico, con un cupo limitado a 70 personas por sesión, según la organización.

El festival también incluye un espacio audiovisual que explica el significado de los destinos, además de un área de artesanías y gastronomía. Estos elementos permiten conocer distintas expresiones culturales relacionadas con la temporada y acercarse al trabajo de productores y creadores.

Es importante distinguir entre esta propuesta contemporánea y los rituales históricos de los antiguos mexicas. El festival ofrece una interpretación cultural y educativa de sus creencias, pero no constituye una reproducción exacta de las ceremonias prehispánicas.

Para quienes buscan un plan diferente durante el Día de Muertos, la experiencia reúne historia, arte y gastronomía en un recinto universitario del Centro Histórico. De esta manera, el público puede complementar las celebraciones tradicionales con una actividad que pone en primer plano el patrimonio cultural de México.

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¿Cuándo y dónde será Destinos Sagrados? Fechas, horarios y ubicación en CDMX

Quienes deseen asistir a Destinos Sagrados durante el Día de Muertos pueden organizar su visita con los siguientes datos:

Fechas: sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de 2026.

Horario: de 10:00 a 20:00 horas, ambos días.

Sede: Palacio de la Autonomía de la UNAM.

Dirección: Lic. Primo de Verdad número 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El recinto se encuentra en una zona céntrica, por lo que la visita puede complementarse con un recorrido por otros espacios culturales del primer cuadro de la capital.

Para quienes elijan la Experiencia Ancestral, los organizadores recomiendan llegar 20 minutos antes del horario reservado. El acceso a esta modalidad depende de la disponibilidad de lugares, ya que cada sesión tiene un cupo limitado.

Antes de acudir, conviene consultar los canales oficiales del evento para confirmar los horarios y las condiciones de acceso, en especial si se desea participar en la actividad sensorial.

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¿Cuánto cuestan los boletos de Destinos Sagrados y qué incluye cada experiencia?

El festival ofrece dos modalidades de acceso: Origen y Raíces, para recorrer los escenarios a ritmo propio, y Experiencia Ancestral, que añade una sesión sensorial guiada.

De acuerdo con los precios publicados por la organización, los costos son los siguientes:

Origen y Raíces, adultos: $60 en preventa y $80 el día del evento.

Origen y Raíces, niños: $40 en preventa y $60 el día del evento.

Origen y Raíces, INAPAM: $40 en preventa y $60 el día del evento.

Experiencia Ancestral, adultos: $120 en preventa y $160 el día del evento.

Experiencia Ancestral, niños: $80 en preventa y $120 el día del evento.

Experiencia Ancestral, INAPAM: $80 en preventa y $120 el día del evento.

Los precios están expresados en pesos mexicanos y pueden estar sujetos a disponibilidad.

Origen y Raíces permite recorrer los escenarios temáticos y acceder al espacio audiovisual. También incluye una postal-pasaporte conmemorativa, un boleto para participar en una rifa y acceso al área de artesanos, productores y gastronomía.

Por su parte, Experiencia Ancestral incluye los beneficios de la modalidad anterior y una sesión sensorial de aproximadamente 40 minutos. Esta actividad combina distintos estímulos para ofrecer una experiencia inmersiva relacionada con los cuatro destinos de la cosmovisión mexica.

Los boletos se pueden consultar y adquirir en el sitio oficial de Adelitas Empresarias. La organización permite elegir la fecha y el horario de ingreso; también contempla la compra en sede, sujeta al aforo y a la disponibilidad.

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Mictlán, Tlalocan y otros destinos: así entendían la muerte los mexicas

Uno de los aspectos más interesantes de esta experiencia es la oportunidad de conocer una concepción de la muerte distinta de la actual. Para los antiguos nahuas, el destino después de fallecer dependía, entre otros aspectos, de las circunstancias de la muerte.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explica que las creencias prehispánicas contemplaban distintos lugares para el teyolía, una entidad anímica relacionada con la esencia de la persona. Entre estos destinos se encontraban el Mictlán, el Tlalocan, la Casa del Sol y el Chichihualcuauhco.

Estos son los cuatro lugares que inspiran el festival:

Mictlán: era el destino de la mayoría de las personas que morían por causas naturales. La tradición describía un inframundo compuesto por nueve niveles, en los que las almas debían superar diversos obstáculos durante su recorrido.

Tlalocan: se relacionaba con Tláloc, deidad de la lluvia y el agua. A este sitio llegaban quienes fallecían por causas asociadas con estos elementos, como los rayos, el ahogamiento o determinadas enfermedades.

Tonatiuhichan: conocido como la Casa del Sol, se vinculaba con los guerreros muertos en combate o sacrificados, así como con las mujeres que fallecían durante el primer parto.

Chichihuacuauhco: era el lugar asociado con los niños pequeños que morían durante la lactancia. La tradición lo representaba mediante un árbol nodriza que les proporcionaba alimento.

Estas concepciones permiten comprender que el Día de Muertos tiene raíces culturales que van más allá de las prácticas contemporáneas. La celebración actual reúne tradiciones de distintos periodos históricos y comunidades, por lo que conviene reconocer la diversidad de creencias que contribuyeron a su desarrollo.

Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica ofrece una alternativa para quienes desean explorar el significado de las tradiciones prehispánicas durante una de las temporadas culturales más importantes del país.

Su principal atractivo consiste en mostrar que, para los antiguos nahuas, la muerte no conducía necesariamente a un mismo destino. Las circunstancias del fallecimiento determinaban el lugar al que se dirigía la esencia de la persona, de acuerdo con sus creencias.

A través de sus escenarios, actividades sensoriales y espacios culturales, el festival invita a descubrir esa visión del mundo y a reconocer la diversidad de tradiciones que forman parte de la historia mexicana.

Conocer estas creencias permite apreciar el Día de Muertos más allá de sus elementos visuales y comprender parte de la herencia cultural que permanece presente en México. Para quienes desean aprovechar la temporada con una actividad cultural en la capital, Destinos Sagrados representa una oportunidad para acercarse a ese legado desde una perspectiva diferente.