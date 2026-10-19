¿Quieres visitar Val’Quirico sin auto? Estas son las rutas para llegar desde CDMX

Val’Quirico, en Tlaxcala, es una alternativa para quienes buscan una escapada de fin de semana sin alejarse demasiado de la Ciudad de México. Sus calles empedradas, plazas y construcciones inspiradas en la campiña europea atraen a visitantes interesados en la gastronomía, las compras y los recorridos turísticos.

Aunque muchas personas llegan en automóvil, también es posible organizar una visita en transporte público. Para ello, es importante elegir una terminal de autobuses, planear el traslado por carretera hasta el complejo y prever el regreso a la capital. Conocer las opciones disponibles permite organizar mejor el recorrido y evitar contratiempos durante el viaje.

Cómo llegar a Val’Quirico desde CDMX en transporte público Jessica Zamora

¿Cómo llegar a Val’Quirico desde CDMX en transporte público?

El complejo turístico y residencial se encuentra en la Autopista Puebla-Atlixco, Km 202, Ejido de Santa Águeda, 90733 Tlaxcala. Una de las alternativas consiste en viajar desde la Ciudad de México hasta Puebla y, desde ahí, continuar por carretera hacia Val’Quirico.

Sin embargo, también existen otras opciones de salida desde distintos puntos de la capital. La elección depende de la ubicación del viajero, los horarios disponibles y el medio de transporte que prefiera para completar el recorrido.

1. Desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO)

El primer paso es consultar las corridas desde la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) hacia Puebla. ADO ofrece servicios entre ambas ciudades, con llegadas a la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) y a la terminal Paseo Destino, según la corrida seleccionada.

Una vez en Puebla, el visitante debe organizar el traslado hasta Val’Quirico mediante un taxi autorizado o un servicio por aplicación. De acuerdo con la información del complejo turístico, el recorrido desde distintos puntos de Puebla es de aproximadamente 22 kilómetros y 30 minutos, aunque el tiempo puede variar según el lugar de salida y las condiciones del tránsito.

Antes de comprar el boleto, conviene revisar la terminal de llegada, pues este dato determinará cómo continuar el viaje.

Cómo llegar a Val’Quirico desde CDMX en transporte público Canva

2. Desde la Terminal Central de Autobuses del Sur (Taxqueña)

Quienes viven al sur de la Ciudad de México también pueden consultar las opciones de viaje desde la Terminal Central de Autobuses del Sur, conocida como Taxqueña. Es importante verificar qué empresas ofrecen corridas hacia Puebla, así como los horarios, las tarifas y las terminales de destino.

Si el servicio elegido llega a la CAPU, será necesario organizar desde ahí el traslado por carretera hasta Val’Quirico, mediante un taxi autorizado o un servicio por aplicación.

Esta alternativa puede resultar conveniente para quienes se encuentran cerca de Taxqueña, aunque conviene comparar el tiempo total del recorrido con el de otras terminales antes de tomar una decisión.

3. Desde Santa Martha Acatitla

Otra posibilidad para los viajeros que viven al oriente de la capital es consultar las salidas desde la zona de Santa Martha Acatitla.

La Terminal Santa Martha Acatitla cuenta con servicios de autobús hacia Puebla, mientras que la Terminal Oasis Santa Martha Acatitla ofrece opciones hacia terminales poblanas como CAPU, CAPU Sur y Paseo Destino, según los servicios disponibles de empresas como Estrella Roja o Futura.

Los horarios y destinos pueden cambiar, por lo que es importante verificarlos antes de salir. Una vez en Puebla, también será necesario contratar un traslado adicional hasta Val’Quirico.

4. Desde la estación del Metro Boulevard Puerto Aéreo

Otra opción descrita por viajeros consiste en tomar camionetas con destino a San Martín Texmelucan. Según la ruta compartida, algunas unidades salen de la zona de la estación Boulevard Puerto Aéreo, cerca de una zapatería identificada como Morelos.

Los horarios señalados para esta alternativa son aproximados: las salidas desde la Ciudad de México comienzan alrededor de las 7:30 horas, mientras que los regresos desde San Martín Texmelucan se realizan cerca de las 18:30 horas. Es indispensable confirmar que el servicio continúe disponible y verificar los horarios antes de organizar el viaje.

Al llegar a San Martín Texmelucan, se debe consultar la ruta hacia San Miguel Xoxtla y, desde ahí, buscar el transporte local que permita continuar hasta Val’Quirico. El último tramo puede tomar alrededor de 15 minutos, según las condiciones de circulación y el punto de partida.

Esta alternativa requiere más coordinación, pues implica varios transbordos. Por ello, conviene confirmar los puntos exactos de salida y llegada, así como la disponibilidad de transporte para el regreso.

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¿Qué autobús tomar desde CDMX para llegar a Val’Quirico?

Para quienes prefieren viajar en autobús, ADO es una de las empresas que permite consultar servicios entre la Ciudad de México y Puebla. La TAPO es una alternativa de salida, aunque también existen corridas desde otros puntos de la capital.

Antes de comprar el boleto, verifica la terminal de salida, el lugar exacto de llegada y el horario previsto. Estos datos son importantes porque el traslado final hacia Val’Quirico requiere tiempo adicional.

Puedes revisar las opciones disponibles en la página de ADO para viajar de Ciudad de México a Puebla. También es posible consultar la ubicación y los servicios de la Central de Autobuses CAPU.

Otra alternativa es contratar una excursión turística que incluya transporte redondo desde la Ciudad de México. Esta modalidad evita la necesidad de coordinar por separado el autobús y el traslado final, aunque el viajero debe ajustarse a los horarios y las actividades del itinerario.

Cómo llegar a Val’Quirico desde CDMX en transporte público Jessica Zamora

¿Cuánto tiempo se hace a Val’Quirico y qué debes saber antes de salir?

El tiempo total del viaje depende de la terminal de salida, la duración del trayecto en autobús, la espera para abordar el siguiente transporte y el tránsito en carretera.

Como referencia, algunos servicios de ADO entre la Ciudad de México y Puebla tardan alrededor de dos horas. A ese periodo debes sumar el tiempo de espera y el traslado por carretera desde Puebla hasta Val’Quirico. Por ello, es recomendable reservar varias horas para el recorrido completo y evitar itinerarios demasiado ajustados.

Antes de salir, considera estas recomendaciones:

Compra los boletos con anticipación: consulta horarios y tarifas en las plataformas oficiales de las empresas de autobuses

Organiza el transporte final: define cómo llegarás a Val’Quirico antes de abordar el autobús

Planea el regreso: confirma la hora de recogida y el tiempo necesario para volver a la terminal

Usa ropa cómoda: las calles empedradas requieren calzado adecuado para caminar

Lleva una chamarra ligera: el clima puede ser cálido durante el día y más frío por la tarde o la noche

Consulta los horarios de los establecimientos: cada restaurante y comercio puede tener un horario distinto

De acuerdo con la información oficial de Val’Quirico, el acceso al complejo es gratuito para los visitantes particulares. Los gastos dependen del transporte, las compras, los alimentos y las actividades que cada persona elija.

Visitar Val’Quirico desde la Ciudad de México sin automóvil es una alternativa para quienes desean conocer este destino sin depender de un vehículo propio. La clave está en comparar las corridas de autobús, elegir la terminal más conveniente y organizar con anticipación el último tramo del recorrido.

También es importante prever el regreso, sobre todo si se utilizan camionetas locales o servicios que requieren varios transbordos. Con una ruta clara y horarios confirmados, será más sencillo disfrutar de las plazas, los restaurantes y las calles empedradas de Val’Quirico sin que los traslados se conviertan en un problema.