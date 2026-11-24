Un transportista perdió la vida mientras realizaba sus labores durante la madrugada del pasado viernes 20 de noviembre. El hombre, quien conducía un tráiler de Corporativo UNNE, fue asesinado a balazos por presuntos asaltantes sobre Periférico Norte, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada, sobre los carriles laterales de dicha vialidad, a la altura de Lago de Guadalupe, con dirección a la Ciudad de México.

Los sujetos le cerraron el paso Especial

Parte de lo ocurrido quedó grabado por las cámaras de seguridad del propio tráiler. En las imágenes se observa cómo un automóvil de color oscuro le cierra el paso al vehículo de carga, del cual intentaban apoderarse los presuntos delincuentes.

Al percatarse de lo que estaba sucediendo, el transportista intentó escapar, pero los sujetos abrieron fuego en su contra. Tras los disparos, el tráiler avanzó sin control hasta impactarse contra una barda de concreto, mientras los agresores huyeron del lugar.

Aparentemente no se llevaron nada

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalaron que, aunque todavía no concluyen los trabajos periciales, todo apunta a que los delincuentes no tuvieron oportunidad de llevarse nada.

El caso se investiga por el delito de homicidio y hasta la noche del lunes 23 de noviembre no se tenía reporte de ninguna persona detenida por el crimen.

Por su parte, Corporativo UNNE condenó públicamente el asesinato de su trabajador y exigió a las autoridades esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. Si reconoces a los delincuentes ¡Denúncialos!

Peligro para los traileros

El asesinato vuelve a resaltar la inseguridad que enfrentan quienes se ganan la vida transportando mercancías por las carreteras y vialidades del país. Hace poco, otro operador fue víctima de asaltantes que lo ataron de pies y manos con cinchos de plástico y lo abandonaron en lo alto de un cerro para llevarse su camión de carga.

Por fortuna, otro transportista logró verlo y se acercó a auxiliarlo, lo ayudó a comunicarse con su familia y a acudir ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.