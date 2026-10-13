Horacio Duarte presenta ante diputados resultados anuales de Delfina Gómez

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, presentó ante el Congreso local los resultados del tercer año de administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, periodo en el que se destinaron más de 19 mil 800 millones de pesos a la ejecución de 2 mil 500 obras públicas y se mantuvo la política de no contratar nueva deuda.

Durante su comparecencia, Duarte Olivares aseguró que el Estado de México suma tres años sin contratar nueva deuda pública, además de registrar una reducción de 2 mil 459 millones de pesos en su monto. Asimismo, aseguró que el buen manejo de las finanzas ha permitido mantener recursos para programas sociales y obras en beneficio de la población.

En materia de infraestructura, indicó que 2026 fue declarado el Año de las Obras, con una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos para la construcción de más de 2 mil 500 obras públicas, incluidos proyectos de vialidad, agua, educación, salud y seguridad. Entre las acciones destaca la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, que beneficia a más de 10 millones de personas.

Duarte Olivares también informó que durante los tres primeros años de la administración estatal, se construyeron mil 875 espacios educativos y se realizaron trabajos de rehabilitación o mantenimiento en más de 14 mil planteles.

En su balance, el secretario general de Gobierno también destacó la generación de más de 296 mil registros de empleo formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social entre septiembre de 2023 y septiembre de 2026, cifra que ubicó al Estado de México en el primer lugar nacional en generación de empleo.

Asimismo, refirió que, entre 2022 y 2024, cerca de un millón 900 mil mexiquenses salieron de la pobreza, mientras que la incidencia delictiva disminuyó 15.5 por ciento y los homicidios dolosos bajaron 21.8 por ciento entre 2024 y 2025, de acuerdo con los datos del INEGI.

Para los próximos tres años, Horacio Duarte adelantó que se dará seguimiento a nuevos proyectos de movilidad, salud y educación, entre ellos la Línea 3 del Mexicable, cuatro nuevas líneas de Mexibús, nuevas universidades y hospitales, además de un programa de mantenimiento y repavimentación de calles en coordinación con los ayuntamientos.