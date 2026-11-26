A un cuarto de siglo de la llegada de La Comunidad del Anillo a los cines mexicanos, las composiciones de Howard Shore volverán a escucharse en un espectáculo especial que combinará música en vivo y un escenario iluminado por miles de velas.

El universo de El Señor de los Anillos está lleno de momentos memorables: desde el viaje de Frodo hasta los paisajes de la Comarca y las grandes batallas por la Tierra Media. Sin embargo, hay un elemento que ha acompañado a los seguidores durante todos estos años y que resulta prácticamente imposible separar de la historia: su música.

El próximo 22 de enero de 2027, los admiradores de la obra de J.R.R. Tolkien tendrán la oportunidad de revivir parte de esa experiencia con Candlelight: El Señor de los Anillos, un concierto que llegará a la Ciudad de México, para rendir homenaje a la banda sonora de la trilogía.

La presentación estará a cargo de un cuarteto de cuerdas, que interpretará algunas de las composiciones más reconocidas de las películas en un ambiente íntimo, acompañado por miles de velas. Los boletos ya se encuentran disponibles con precios desde 355 pesos.

El concierto incluirá 13 piezas musicales de la trilogía, entre ellas Concerning Hobbits y The Riders of Rohan Foto: Candlelight

¿Qué canciones de El Señor de los Anillos formarán parte del concierto?

La música creada por Howard Shore se convirtió en una pieza fundamental de la identidad de la trilogía. Sus composiciones no solamente acompañan las escenas, sino que también ayudan a distinguir los distintos territorios, personajes y momentos que dan forma a la historia.

El trabajo del compositor canadiense fue reconocido con tres premios Oscar: dos por su música para "La Comunidad del Anillo" y "El retorno del Rey", además de una tercera estatuilla por la canción Into the West.

Para este espectáculo se seleccionaron 13 piezas musicales de las tres películas, con un repertorio y partituras autorizados por el propio Howard Shore. La presentación tendrá una duración aproximada de una hora.

Entre las melodías que podrán escucharse se encuentran "Concerning Hobbits", que transporta directamente a los paisajes de la Comarca; "The Riders of Rohan", inspirada en el pueblo de los jinetes; "The Ride of the Rohirrim" y "The Grey Havens".

La experiencia forma parte de una producción oficial de Fever y Warner Bros. Discovery Global Experiences, por lo que representa una oportunidad para acercarse a la música de la saga desde una interpretación instrumental en vivo.

La música de El Señor de los Anillos será interpretada por un cuarteto de cuerdas durante un concierto especial en la Ciudad de México. Foto: Candlelight

¿Dónde será el concierto de Candlelight de El Señor de los Anillos?

El espectáculo tendrá como escenario El Cantoral, un recinto que destaca tanto por sus características acústicas como por su particular propuesta arquitectónica.

El edificio fue diseñado por el arquitecto Gerardo Broissin, quien tomó como inspiración el movimiento de una batuta para desarrollar su estructura. Sus cinco grandes losas de concreto evocan las líneas de un pentagrama, una referencia a la música que forma parte de la identidad del lugar.

En el interior, el auditorio cuenta con un sistema de acústica adaptable que permite ofrecer distintas experiencias sonoras. Para esta presentación, el espacio tendrá una ambientación especial con miles de velas alrededor del escenario, creando una atmósfera que acompañará las melodías de la Tierra Media.

El recinto se encuentra en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, a aproximadamente dos cuadras de la estación Coyoacán de la Línea 3 del Metro.

Foto: imdb

¿Cuándo será y cuánto cuestan los boletos?

Los seguidores de la trilogía podrán asistir a esta presentación el 22 de enero de 2027. Los accesos tienen precios desde 355 pesos, aunque el costo puede variar dependiendo de la zona y disponibilidad.

La propuesta busca reunir a los admiradores de la obra de Tolkien y a quienes disfrutan de las bandas sonoras cinematográficas en una presentación diferente, donde las composiciones de Howard Shore serán las protagonistas.

Después de 25 años de su llegada a los cines mexicanos, la música de El Señor de los Anillos tendrá una nueva oportunidad de reunir al público alrededor de una historia que continúa vigente entre distintas generaciones.

Consulta los detalles y la disponibilidad de entradas.