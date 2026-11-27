Rumer Willis publicó una nueva fotografía de su padre, Bruce Willis, este jueves 26 de noviembre durante los festejos del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. La actriz de 38 años mostró al icónico protagonista de cine de acción en un entorno íntimo y familiar tras meses de hermetismo mediático.

La hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis acompañó la galería digital únicamente con la palabra "agradecido" en el texto descriptivo. En la serie de retratos aparecen también su hija, Louetta Isley Thomas Willis, así como sus hermanas menores, Scout LaRue y Tallulah Belle, quienes celebraron juntas la tradicional fecha.

Rummer Willis junto a su padre Bruce Willis. Foto de IG: rumerwillis

La primera postal de la publicación acaparó de inmediato la atención de millones de seguidores alrededor del mundo. En esa toma, Rumer Willis aparece sentada junto al actor de 71 años mientras sostiene suavemente su mejilla derecha, gesto al que el retirado intérprete responde con una mirada directa y serena.

Cientos de fanáticos inundaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y nostalgia por la trayectoria del artista estadounidense. Frases como "Te pareces a tu papá", "Hermosa foto" y "Gracias por compartir a tu familia con nosotros. ¡Mucho cariño para tu papá!" dominaron la conversación inicial en plataformas digitales.

Críticas en redes sociales y el antecedente con Tallulah Belle

A pesar del entusiasmo mayoritario, un comentario negativo encendió nuevamente la discusión sobre la exposición pública del actor enfermo. Un usuario escribió de manera tajante: "¡Alto! Devuélvanle su dignidad y dejen de exhibirlo como un fenómeno de circo", cuestionando la decisión de difundir imágenes privadas de su estado actual.

Esta controversia ocurre poco tiempo después de que Tallulah Belle, de 32 años, enfrentara señalamientos similares en sus propias cuentas oficiales. Semanas atrás, la diseñadora compartió una fotografía personal junto a Bruce Willis que provocó reclamos de internautas preocupados por el respeto a la intimidad del veterano actor.

Bruce Willis tiene una doble en casa: su hija Tallulah compartío una foto de cuando era bebé Instagram: buuski

Ante la presión digital de aquel episodio, Tallulah Belle eliminó la publicación original y difundió una disculpa pública dirigida a los admiradores de su padre. La joven aseguró entonces que jamás buscó vulnerar la privacidad del artista ni convertir su situación médica en un espectáculo mediático para obtener reacciones.

En aquella aclaración, la hija menor del matrimonio Willis-Moore explicó que la ternura del momento nubló su criterio antes de subir la imagen. Además, prometió actuar con mayor cautela en el futuro y recalcó que Bruce Willis continúa como el héroe absoluto para todos los integrantes de su familia.

El estado de salud de Bruce Willis y su retiro de Hollywood

Bruce Willis mantiene un perfil bajo desde marzo de 2022, cuando su familia anunció su retiro definitivo de la actuación por motivos médicos. Desde ese momento, sus hijas y su actual esposa fungen como los únicos canales oficiales para informar sobre su evolución cotidiana lejos de los reflectores de Hollywood.

En primera instancia, los especialistas diagnosticaron al actor con afasia, un trastorno neurológico que deteriora progresivamente la capacidad para comunicarse y comprender el lenguaje. Casi un año después, en febrero de 2023, su círculo cercano confirmó un diagnóstico más complejo: demencia frontotemporal (DFT), enfermedad neurodegenerativa sin cura conocida.

Emma Heming junto a Bruce Willis en Nueva York. Foto: Grosby Group

De acuerdo con reportes médicos difundidos por su entorno, el actor también presenta anosognosia, una condición clínica que impide al paciente percibir sus propios déficits neurológicos. Este cuadro exige supervisión constante y cuidados especializados para garantizar su bienestar físico y emocional dentro de su residencia familiar.

Su esposa, la modelo y actriz Emma Heming Willis, coordina diariamente la atención personalizada del intérprete junto a un equipo profesional de salud. Mientras el público recuerda sus películas más emblemáticas, la familia Willis equilibra el cariño de los seguidores con la protección de su tranquilidad doméstica.