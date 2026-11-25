La cantante Mía Rubín atraviesa una nueva etapa en su vida personal y profesional luego de poner fin a su relación sentimental con el rejoneador Tarik Othón. Aunque la noticia de su separación sorprendió a sus seguidores, la joven dejó claro que entre ambos no hubo problemas y que ahora es momento de concentrarse en sus respectivos proyectos.

Tras darse a conocer la ruptura, una de las preguntas que surgieron fue qué ocurriría con Aquiles, el caballo que Tarik le obsequió en 2024, cuando celebraron su primer aniversario como pareja. Ahora, la intérprete decidió aclarar cuál será el futuro de su mascota y también compartió cómo se encuentra emocionalmente ante los cambios que ha experimentado durante los últimos meses.

La cantante Mía Rubín se sinceró sobre su vida después de terminar su relación con Tarik Othón. Foto: Instagram miarubinlega

¿Cómo se encuentra Mía Rubín tras terminar su relación con Tarik Othón?

Durante un reciente encuentro con la prensa, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló sobre el momento que vive después de su separación. Lejos de mostrarse afectada, aseguró que actualmente se siente en una etapa de bienestar personal, en la que ha logrado fortalecer su confianza y sentirse más plena.

La cantante reconoció que, aunque no era su deseo que el noviazgo terminara, considera que ambos deben continuar con sus caminos y perseguir sus objetivos.

Al ser cuestionada sobre su estado de ánimo, Mía expresó la felicidad que siente en esta nueva etapa de su vida.

Nunca he estado más feliz en mi vida, porque nunca me he sentido más segura y más feliz y más plena y más bonita en mi vida”, dijo.

Mía Rubín habló sobre su ruptura con Tarik Othón y compartió cómo se siente en esta nueva etapa de su vida. Además, aclaró qué pasará con Aquiles, el caballo que recibió como regalo de su expareja.

¿Qué pasará con Aquiles, el caballo que Tarik Othón le regaló?

Uno de los temas que más curiosidad generó después de anunciarse la ruptura fue el destino de Aquiles, el caballo que Tarik Othón le entregó como regalo en 2024.

El equino se convirtió en un obsequio especial para Mía, por lo que existía la duda de si continuaría teniéndolo después de terminar su relación con el rejoneador.

Ante las preguntas de los reporteros, la cantante explicó que Aquiles seguirá formando parte de su vida y dejó claro el cariño que siente por él.

Pues sigue ahí, mi caballo es mi bebé, es mi mascota”, respondió.

La cantante también fue interrogada sobre los cuidados que recibe el animal y confirmó que permanece en un rancho en México, donde se encuentra bajo atención.

De esta manera, Mía despejó las dudas sobre el futuro de Aquiles y dejó ver que su separación de Tarik no cambiará el vínculo que tiene con su mascota.

¿Por qué Mía Rubín está tomando terapia?

Además de hablar sobre su vida sentimental, la cantante compartió una reflexión acerca de la importancia de cuidar la salud emocional. Durante la conversación, confirmó que actualmente continúa asistiendo a terapia, una práctica que considera necesaria independientemente de las circunstancias personales.

Tomando terapia siempre, sin importar lo que pase”, comentó.

Mía también aprovechó el encuentro con los medios para recomendar a otras personas que busquen acompañamiento profesional, pues considera que contar con herramientas para gestionar las emociones puede ser de gran ayuda en cualquier etapa.

Vayan a terapia siempre porque es importante saber cómo manejar las cosas, estén pasando por algo o no”, expresó.

Sus declaraciones llegan después de varios cambios en su vida, entre ellos el fin de su relación con Tarik Othón, aunque la cantante no relacionó directamente su decisión de acudir a terapia con la ruptura.

Tras su separación de Tarik Othón, Mía Rubín asegura estar feliz. Foto: Instagram miarubinlega

¿Qué proyectos musicales prepara Mía Rubín para 2027?

En el terreno profesional, la joven también adelantó que tiene importantes planes para el próximo año. Mía se mostró entusiasmada por lo que viene en su carrera y describió 2027 como un periodo en el que la música tendrá un papel protagonista.

La cantante, quien ha lanzado temas como "Replay", adelantó que trabaja en nuevos proyectos y que sus seguidores podrán escuchar más música de su parte.

Así, mientras disfruta de esta nueva etapa personal, Mía Rubín se prepara para continuar creciendo como artista, con nuevos lanzamientos y proyectos que espera compartir durante 2027.