Rescatan a siete personas atrapadas por fuertes lluvias en Monterrey

Las lluvias registradas en las últimas horas dejaron encharcamientos e inundaciones en diversos puntos del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, también fue necesario rescatar a siete personas que se quedaron atrapadas, así como remolcar 52 vehículos varados.

Al momento hemos hecho, en coordinación con diferentes direcciones de Protección Civil municipales, más de seis rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de sus vehículos al intentar cruzar una corriente de agua”, dijo el director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos.

Añadió que a ese rescate se suma el de una persona que se quedó atrapada en una isla en el puente Guadalupe, en el Río Santa Catarina.

Foto: Especial

La dependencia detalló que también se atendieron los reportes de 21 inundaciones, dos postes caídos, 12 árboles desprendidos, tres cables colgando y 13 cortocircuitos.

Las precipitaciones que se registran en la entidad son el resultado del Frente Frío número 2 en la región, se prevé que sus efectos continúen en las siguientes horas.

Entre los reportes relevantes que atendió Protección Civil se encuentran el rescate de un hombre que permanecía dentro de su vehículo en el cruce de Doctor Coss y 5 de mayo, en pleno centro de Monterrey.

Vehículos arrastrados por la corriente en avenida La Hacienda y Paseo La Enramada en la Estanzuela, en territorio de Monterrey, así como varias unidades varadas por la Carretera Nacional, en El Uro.

Reproducir Las lluvias registradas en las últimas horas dejaron encharcamientos e inundaciones

Además, se informó que un vehículo cayó en un vado en Canal Medular y Ocaso, en la colonia Barrio del Prado, también en Monterrey.

Protección Civil del estado también destacó que se han presentado encharcamientos en varios puntos, por lo que se han aplicado cierres preventivos.

También se han presentado crecientes considerables en arroyos, vados, ríos y cauces, como es el caso del Río La Silla, que está a un 90 por ciento de su capacidad; el Arroyo el Obispo, a 80 por ciento; mientras que el Arroyo San Agustín está a 30 por ciento y el Arroyo Capitán, a 45 por ciento.

El director de Protección Civil del estado expuso que se prevé que continúen las lluvias en la entidad, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.