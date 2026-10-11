Toronto más allá del cine. El destino gastronómico y artístico que conquistó a Guillermo del Toro

TORONTO.— Toronto es mucho más que su reconocido festival de cine. Fundado en 1976, el Toronto International Film Festival (TIFF) se ha convertido en una parada obligatoria para estrellas, cineastas y estudios que buscan compartir sus más recientes películas con una audiencia tan exigente como hospitalaria como lo es la canadiense.

Y aunque lleva más de 50 ediciones, fue hasta hace un par de décadas que el certamen fílmico se convirtió en un escaparate y trampolín de la temporada de premios en Hollywood por tres razones:

1.— Su fecha en el calendario a mediados de septiembre y unos días después de la Muestra de Venecia le permite exhibir las mejores películas de todos los certámenes previos. A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, esa programación permitió incluir películas que se convertirían en protagonistas de la temporada de premios de Hollywood, que comenzará unas semanas después y terminará en marzo del siguiente año con la entrega del Oscar.

2.— Su ubicación geográfica. Fuera de territorio estadunidense, pero a una hora de vuelo de Nueva York, le permite una ubicación geográfica envidiable tanto para Hollywood como para Europa.

3.— Su caracter no competitivo (aunque en su edición pasada entregó premios de Jurado y de la Audiencia en 12 categorías) lo dota de un ánimo mucho más relajado y de celebración del séptimo arte.

Toronto Cortesía Destination Toronto

Esas son apenas un puñado de razones por las que Toronto ha cautivado a la industria cinematográfica, que religiosamente se reúne en septiembre de cada año para celebrar al séptimo arte con un festín de cortos, películas y series que atraen por igual a estrellas, apasionados cinéfilos y medios de comunicación.

“El Festival Internacional de Cine de Toronto tiene al mejor público cinéfilo del mundo”, expresó Guillermo del Toro, quien desde hace algunos años cambió su residencia de Los Ángeles a esta ciudad donde también ha rodado un puñado de sus películas: Pacific Rim, La cumbre escarlata y La forma del agua.

Guillermo del Toro Cortesía

Pero las fantásticas locaciones, la mano de obra calificada y los canadienses no fueron las únicas razones por las que el realizador tapatío se enamoró de Toronto.

Hay muy buenas librerías y buenísimos restaurantes si sabes cómo encontrarlos”, comenta el célebre realizador mexicano.

¿Pero qué tiene la ciudad de Toronto que cautiva por igual a cineastas, estrellas de Hollywood y millones de turistas que la visitan cada año? Pues muchas cosas: arte, cultura, gastronomía, deportes, espectáculos y unos paisajes que te quitarán el aliento.

A continuación te compartimos 7 actividades que puedes hacer en la ciudad más grande de Canadá a la que estamos seguros que querrás regresar una y otra vez.

Blue Jays

Nada se puede comparar con un tradicional hot dog, una cerveza y un partido de los Toronto Blue Jays. Además este año, el equipo canadiense tiene a cinco jugadores mexicanos en su plantilla, así es que seguramente te tocará ver jugar a alguno de ellos: Alejandro Kirk (catcher), Brandon Valenzuela (catcher), Luis Urías (infielder /segunda base), José Rodríguez (infielder / outfielder) y Cody Ponce (lanzador / Pitcher).

Precios: 200-5000 pesos

l IG: @bluejays

Estadio de los Blue Jays Cortesía Toronto Blue Jays

CN Tower

No te puedes perder la oportunidad de conocer desde adentro al gran símbolo de la ciudad, que además ofrece una vista privilegiada en 360 grados. Esta emblemática torre de comunicaciones y observación tiene 147 pisos de altura (553.3 metros) y está ubicada en el centro de la ciudad.

Precio: 655 pesos apróx.

IG: @cntower

CN Tower Cortesía Destination Toronto

Casa Loma

Esta gigantesca mansión de estilo neogótico con apariencia de castillo fue construida entre 1911 y 1914 como la residencia del financiero Sir Henry Pellatt. Cuenta con 98 habitaciones, pasadizos secretos, torres con vistas panorámicas, túneles subterráneos y hermosos jardines. Hoy en día funciona como un popular museo histórico, atracción turística y escenario para la filmación de películas como Los hombres X (2000), Scott Pilgrim contra el mundo (2010) y La cumbre escarlata (2015), de Guillermo del Toro.

Precio: $570 pesos apróx.

IG: @casalomatoronto

Casa Loma. Cortesía Casa Loma

Toronto Eaton Center



Conoce el Centro comercial más concurrido de Norteamérica y la atracción turística más visitada de la ciudad. Este enorme mall y complejo de oficinas situadas en el centro de la ciudad, y se destaca por su impresionante bóveda de cristal inspirada en la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán. Aloja más de 230 tiendas, restaurantes y grandes zonas de comida como el Queen’s Cross Food Hall. Imperdible.

Acceso gratuito

IG: @cftoeatoncentre

Eaton Center Cortesía Destination Toronto

Galería de Arte de Ontario

Su colección de arte incluye obras que van desde la época medieval y el arte clásico hasta el arte contemporáneo, con colecciones especiales de arte canadiense, indígena e inuit. El diseño de su edificio, a cargo del renombrado arquitecto Frank Gehry, es toda una experiencia en sí misma y destaca por una icónica renovación y diseño interior.

Precio: 275 pesos apróx.

IG: @agotoronto

Galería de Arte de Toronto. Cortesía Salvador Franco

Ripley's Aquarium of Canada

Alberga más de 20,000 animales acuáticos de unas 450 especies diferentes distribuidas en 5.7 millones de litros de agua. Uno de sus grandes atractivos es la Dangerous Lagoon (Laguna Peligrosa), un gigantesco tanque con el túnel de observación bajo el agua más largo de Norteamérica, equipado con una cinta transportadora para ver tiburones y tortugas nadando por encima de ti. Incluye galerías interactivas, piscinas táctiles para tocar rayas y la famosa zona de medusas fluorescentes.

Precio: 565-625 pesos apróx.

IG: @ripleysaquaca

Ripley's Aquarium of Canada Cortesía Salvador Franco

Toronto Islands

Si lo que quieres es escapar de la ciudad y refugiarte en la naturaleza, tienes que conocer las Islas de Toronto, un archipiélago de 15 pequeñas islas interconectadas por puentes y senderos ubicadas en el lago Ontario, desde donde podrás ver algunas de las perspectivas más famosas y despejadas del skyline de Toronto con todo y su emblemática CN Tower. Para llegar a ellas necesitarás tomar un ferry que sale justo frente al centro financiero de la ciudad.

Precio: 125 pesos apróx. (ida y vuelta)

Web: www.torontoisland.com