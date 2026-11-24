Freddie Mercury disfrazó de hombre a la princesa Diana en 1988 para ingresarla de incógnito al famoso bar gay Royal Vauxhall Tavern, ubicado en Londres. El legendario vocalista de Queen ejecutó este audaz plan junto al presentador Kenny Everett y la actriz Cleo Rocos para regalarle una noche lejos de la prensa.

La comediante Cleo Rocos reveló los detalles exactos de aquella velada años después en su libro titulado The Power of Positive Drinking. En sus páginas, la testigo presencial relató cómo la entonces integrante de la familia real británica desafió todos los protocolos de seguridad para vivir una noche común en la capital inglesa.

Freddie Mercury en un concierto de Queen. Foto: Grosby Group

Durante aproximadamente 20 minutos, la princesa de Gales convivió entre la multitud sin despertar sospechas ni atraer cámaras fotográficas. La estrategia funcionó con total precisión: Lady Di llegó hasta la barra principal, ordenó una copa de vino blanco y una cerveza, y abandonó el establecimiento sin incidentes rumbo al Palacio de Kensington.

En aquel momento, Diana Spencer ostentaba el título de la mujer más fotografiada del planeta, condición que impedía cualquier salida espontánea. El deseo de escapar del acoso mediático y de la estricta vigilancia de sus guardaespaldas motivó esta aventura nocturna que marcó la historia de la cultura pop británica.

Así nació el plan y el disfraz en casa de Kenny Everett

La jornada arrancó de manera casual durante una tarde tranquila en la residencia del locutor y comediante Kenny Everett. En ese lugar, Freddie Mercury, Cleo Rocos y la princesa Diana pasaban el rato viendo episodios de la popular serie estadounidense The Golden Girls mientras charlaban entre bromas.

Al enterarse de que sus amigos preparaban una salida nocturna hacia el sur de Londres, Lady Di insistió con entusiasmo en sumarse al grupo. Aunque Everett y Rocos dudaron inicialmente por el enorme riesgo mediático, Mercury respaldó la petición de la princesa y diseñó una solución inmediata para ocultar su identidad.

Freddie Mercury llevó a la princesa Diana a un bar gay. Foto: Grosby Group

El líder de Queen propuso transformar a Diana en un modelo masculino excéntrico capaz de mezclarse entre los asistentes habituales del club nocturno. Para lograr la caracterización perfecta, el grupo vistió a la princesa con una chaqueta militar holgada, una gorra de cuero oscura y unas gafas de sol tipo aviador.

La vestimenta ocultó por completo su icónico peinado rubio y suavizó los rasgos faciales que los tabloides británicos retrataban a diario. Con el atuendo listo y la complicidad sellada, los cuatro amigos abordaron un vehículo y pusieron marcha directa hacia el Royal Vauxhall Tavern.

La maniobra de distracción y el regreso al Palacio de Kensington

Al cruzar las puertas del abarrotado recinto londinense, Freddie Mercury, Kenny Everett y Cleo Rocos desplegaron una maniobra deliberada de distracción. Las tres celebridades acapararon de inmediato todas las miradas y saludos del público presente para desviar cualquier atención lejos de su discreto acompañante.

La princesa Diana de Gales entró a un bar gay de Londres. Foto: Grosby Group

Gracias a la enorme fama del cantante de Queen, los clientes del bar concentraron su entusiasmo en la estrella del rock. Mientras tanto, la princesa Diana caminó con naturalidad hasta la barra, pidió sus bebidas y disfrutó del ambiente festivo con absoluta libertad y anonimato.

Tras completar veinte minutos de adrenalina en el local, sus acompañantes escoltaron a Lady Di de vuelta al Palacio de Kensington antes de que alguien descubriera el engaño. Al día siguiente, la princesa devolvió las prendas prestadas con una nota de agradecimiento donde aseguró que vivió un momento inolvidable.