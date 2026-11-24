Dos hombres fueron detenidos en Inglaterra como sospechosos de robo y allanamiento en una de las propiedades del príncipe Guillermo y su esposa, Catalina, ubicada en la finca privada de Sandringham, en el condado de Norfolk, al este del país.

La Policía de Norfolk informó que recibió un reporte de actividad sospechosa poco antes de las 18:00 horas del lunes. Cuando los agentes llegaron al lugar, desplegaron un operativo de búsqueda con perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea nacional.

Los dos sospechosos fueron arrestados dentro de la propiedad y permanecen bajo investigación. Las autoridades confirmaron que la residencia se encontraba desocupada cuando ocurrió la intrusión, por lo que no se reportaron personas afectadas.

De acuerdo con información publicada por los diarios británicos The Sun y The Daily Telegraph, el inmueble afectado sería Anmer Hall, una mansión de diez habitaciones situada dentro de los terrenos de Sandringham.

La propiedad fue un regalo de la fallecida reina Isabel II a Guillermo y Catalina con motivo de su matrimonio en 2011. La pareja utiliza esta residencia de campo para vacaciones y estancias cortas.

Aunque forma parte de sus propiedades privadas, el inmueble no es su domicilio habitual. Actualmente, los príncipes de Gales viven con sus tres hijos en Forest Lodge, dentro de la finca del castillo de Windsor, al oeste de Londres.

Despliegan operativo de seguridad en Norfolk

La intervención policial comenzó después de que se recibiera una alerta sobre movimientos sospechosos en un predio de la residencia real.

Además de las patrullas, las autoridades utilizaron recursos especializados para revisar los alrededores y localizar a los posibles responsables.

La Policía de Norfolk confirmó las detenciones mediante un comunicado, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los objetos que presuntamente habrían sido sustraídos ni sobre los posibles daños ocasionados.

Por su parte, la Casa Real británica evitó hacer comentarios sobre el incidente. Un portavoz del príncipe Guillermo señaló que no se pronunciarían sobre asuntos relacionados con la seguridad.

El caso se conoció mientras el príncipe Guillermo realizaba una visita al número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, donde tenía previsto reunirse con el mandatario Andy Burnham, según la información proporcionada.