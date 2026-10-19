Gael García Bernal recibe un “mantequillazo” en plena entrevista durante el Festival de Cine de Morelia

Gael García Bernal vivió un momento inesperado durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026, luego de que una persona del público le arrojara un objeto de plástico que impactó cerca de su boca mientras atendía a los medios de comunicación.

El incidente ocurrió durante la alfombra roja del encuentro cinematográfico en Michoacán, donde el actor y director mexicano presentó Hombre al agua, su tercer largometraje como realizador.

García Bernal presentó la película Hombre al agua en el Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición número 24. Foto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

¿Qué le pasó a Gael García Bernal durante la alfombra roja?

El actor se encontraba conversando con una reportera cuando, en medio de la concentración de asistentes, alguien lanzó una mantequilla de juguete hacia él. La pieza de plástico golpeó la zona cercana a sus labios, lo que provocó que detuviera sus declaraciones para averiguar qué había sucedido.

Tras examinar el artículo, el protagonista de Amores perros reaccionó con sorpresa y ante los periodistas que registraban el encuentro.

¿Qué fue eso? Un mantequillazo, un mantequillazo, me cayó aquí en la boca, no mam*s”, expresó.

Posteriormente, al observar las dimensiones del objeto, añadió: “¡Ah, cabr*n! Sí, un ladrillo de mantequilla”.

A pesar del incidente, el actor continuó con las actividades previstas para presentar Hombre al agua, producción que dirige y que cuenta con la participación protagónica de Anna Díaz.

García Bernal presentó la película Hombre al agua en el Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición número 24. Foto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

Durante la función especial, estuvo acompañado por parte del equipo cinematográfico, entre ellos los productores Fernanda de la Peza y Santiago García.

El realizador también habló sobre su relación con Michoacán, estado con el que mantiene un vínculo familiar debido a las raíces de su padre en el municipio de Huetamo.

Hay que agradecer desde lo más profundo cuando uno está en espacios como aquí, Morelia, lugares que me vieron crecer en el cine”, expresó ante los asistentes.

Su intervención también incluyó una referencia a la gastronomía local. Al mencionar que le habría gustado acompañar sus palabras con un uchepo, provocó risas entre el público.

Antes de la proyección, el director invitó a los espectadores a acercarse a la historia sin anticiparse a los acontecimientos de la trama. “Les aseguro que nunca han visto una película de un cubano en Yucatán”, comentó.

García Bernal.Foto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

¿De qué trata "Hombre al agua", la película de Gael García Bernal?

El largometraje fue escrito en colaboración con el dramaturgo Mariano Pensotti y requirió varios años de trabajo antes de llegar a su etapa de rodaje.

La historia sigue a Camilo, un salvavidas cubano que rescata en el mar a Abel, un empresario mexicano. Después del encuentro, el inversionista lleva al joven a México, donde termina casándose con Juana, su hija, y formando una familia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Camilo descubre que su vida está relacionada con un plan de manipulación ideado por Abel, lo que transforma el rumbo de su historia.

La película se filmó en distintas locaciones de La Habana, Yucatán y la Ciudad de México, con una trama que conecta personajes y escenarios de Cuba y México.

Durante su presentación en Morelia, García Bernal también reflexionó sobre la importancia de contar historias vinculadas con Cuba dentro del cine latinoamericano contemporáneo.

Además, confirmó que durante el festival compartió actividades con Diego Luna, su colega y amigo, con quien mantiene una larga trayectoria dentro de la industria cinematográfica.