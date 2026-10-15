Mala Maña, la “boy band” del regional que se abre terreno en la industria musical

Mala Maña es una agrupación de regional mexicano contemporáneo que va tomando fuerza y busca posicionarse pronto como una de las favoritas del público. Ya se les conoce como la “boy band” del género y, bajo esa estructura, piensan ganar terreno en la industria musical.

En entrevista con Excélsior, los cinco integrantes del grupo, Marcos Villalobos, Marcelo Ancer, Caleb Yoel, Pato Madero y Dante Valdez, hablaron sobre los desafíos de incursionar en el género regional y las metas que se plantean para un futuro cercano.

Del Festival ARRE para el mundo

Aunque la agrupación comenzó a hacer ruido en la escena musical desde hace un tiempo, incluso con otro nombre, su reciente participación en el Festival ARRE, en la Ciudad de México, el pasado 6 de septiembre, les dio un impulso y los llevó a acaparar la atención del público, con lo que sumaron nuevos seguidores.

Sobre esa presentación, en la que Mala Maña se estrenó en el escenario musical, Dante aseguró que fue una bonita experiencia que, sin duda, quedará grabada en su memoria. Además, destacó que el recibimiento de la gente los conmovió, pues, aunque son nuevos en este terreno, lograron que el público “se prendiera”.

El recibimiento de la gente, la neta, estuvo bien. Yo vi que se prendieron, que les gustó y, pues, ahí estrenamos una canción que se llama ‘¿Qué será?’ y todo muy bien, una muy buena experiencia. Nos la pasamos muy contentos”.

En este sentido, los cinco integrantes coincidieron en que esa presentación los colocó dentro de la industria y que, a partir de ahí, vendrán nuevas experiencias.

Sin embargo, antes de llegar al Festival ARRE, hay toda una historia de amistad, química y trabajo que los llevó a presentarse con éxito, con un nombre que ahora resuena en las plataformas digitales y con el que se sienten plenamente identificados.

Nos conocimos aquí en la Ciudad de México el año pasado e hicimos buena química con amistad y trabajando como equipo. La idea del nombre se resolvió platicando. Ya teníamos uno que no nos gustaba, era ‘Por si me muero’, pero después hicimos una junta, todos opinamos y al final fue el que más nos gustó”, contó Marcos.

Al respecto, Dante detalló que el enfoque con el que comenzaron a debatir el nombre partió de sus gustos y sus “mañas”.

Al final todos tenemos mañas, somos de diferentes lugares, pero nos vamos a pegar las mañas y, con esto, llegamos a la conclusión de que lo que nos une es la mala maña de cantar”, dijo.

Su incursión en el regional mexicano contemporáneo

Mala Maña, la “boy band” del regional. DANIEL BETANZOS

La apuesta de Mala Maña consiste en mezclar corridos tumbados, trap, reguetón y elementos electrónicos con el regional mexicano contemporáneo, un género que sigue en tendencia y domina las listas de popularidad a nivel global.

Sobre si ha sido difícil incursionar en este ámbito, Caleb aseguró que es un género que les apasiona. Además, explicó que no están enfocados únicamente en permanecer en él, sino que buscan ser versátiles para expandirse y llegar a distintos públicos.

Pato coincidió con esta postura y añadió que todos los integrantes tienen gustos diferentes, algo que mantiene la esencia del grupo, pues, al momento de hacer música, cada uno propone ideas y, al final, logran conectar.

Lo que queremos también es como conectar con la música, con toda la gente también, no solamente quedarnos en un tipo de género, sino todos crear arte y poder compartirlo con toda la gente”, enfatizó Dante.

Además, dentro de este terreno musical, la “boy band” del regional considera que, por ahora, su prioridad es mantenerse enfocada en el proyecto y lograr que su música conecte con el público. Precisamente sobre su esencia y aquello que los hace diferentes, Marcelo opinó que la idea de ser cinco integrantes, cada uno con su propio estilo, es lo que buscan proyectar.

Puede haber muchas boy band, pero nosotros tenemos un cotorreo con los fans muy natural, no es nada fingido, somos nosotros y todos somos muy versátiles, entonces, no nos quedamos con un género, por ahora sacamos un tipo hip hop, pero también vamos a sacar baladas, cumbias, norteñas y creo que eso nos diferencia de los demás”.

En cuanto a las letras de sus canciones, aseguran que tienen propuestas para todo público y esperan que esto les ayude a sumar seguidores.

“Medicina musical”

Para Mala Maña, la música va más allá de los ritmos y las mezclas, pues también tiene un sentido de empatía y un objetivo: mantenerse cerca de sus fanáticos.

Los cinco integrantes coinciden en que la música es como una medicina capaz de “inyectar” felicidad a las personas. Con este propósito, aseguran, es como avanzan en su carrera.

Para mí es ayudar a la gente, como si fuera medicina la música y que nosotros podamos ser esa causa”, refirió Marcelo.

Al respecto, Caleb agregó que han recibido mensajes de seguidores que les cuentan cómo sus emociones se transforman al escuchar sus temas.

Nos han llegado varios mensajes de que ‘no estaba muy triste y los escuché o los vi en live y ya me transmitieron felicidad y ya estoy bien’. Ese es el objetivo”.

Versatilidad, la nueva era

Mala Maña, la “boy band” del regional. DANIEL BETANZOS

Aunque actualmente Mala Maña es catalogada dentro del regional mexicano contemporáneo por sus mezclas y sonidos, la agrupación asegura que está abierta a todo tipo de propuestas. Consideran que esta apertura forma parte de la nueva era de la música y que, como ya lo hizo Aleks Syntek, es momento de apostar por colaboraciones para compartir, no para competir.

Yo creo que la música es para compartir, no para competir. Para todo hay gustos y nosotros respetamos todos los géneros que existan, todos los artistas que puedan existir, yo siento que siempre dentro de alguien que hace música hay alguna pasión, hay algún talento, entonces pues se respeta todo y yo por lo menos estoy abierto a hacer lo que se pueda hacer en general de música, si mañana me toca hacer una balada y pasaba un reggaetón, lo que caiga, estoy abierto”, confesó Marcelo.

De hecho, esa versatilidad de la que hablan se refleja en sus influencias musicales, que van desde Michael Jackson hasta Harry Styles y Luis Miguel, este último considerado un ídolo por Marcos.

La verdad es que nos gustaría colaborar con muchos artistas, hemos hecho cumbias y no sé, imagínate, colaborar con Grupo Frontera o Los Ángeles Azules es algo que quisiéramos hacer”.

“¿Qué será?”, su hit del momento

Con su más reciente sencillo, titulado “¿Qué será?”, Mala Maña se mantiene fiel a su apuesta por propuestas diferentes y modernas, con ese toque característico que combina elementos del hip-hop, el pop y la música mexicana.

A estas influencias se suma la cultura digital de su generación, presente tanto en su identidad como en su manera de conectar con el público.

De hecho, su sencillo ya ha comenzado a generar conversación entre su audiencia gracias a los adelantos que la agrupación compartió en redes sociales. Las creaciones de sus seguidores que utilizan el audio de “¿Qué será?” ya acumulan millones de vistas en TikTok.

Es una canción que te pone muy feliz, así como el ritmo está chido, está movida, está como pegajosa, pues todo, siento que es una canción que te transmite como felicidad, melódicamente”, opinó Marcelo.

El tema se lanzó apenas el pasado 8 de octubre y, según aseguran, representa un nuevo paso para la agrupación, que continúa consolidando su carrera dentro de la nueva generación de la música mexicana.