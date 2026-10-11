Aficionados del América protagonizan otra agresión afuera del Estadio Azteca; hay evidencia en video

Otra vez la violencia y de nuevo en el Estadio Azteca-Banorte, que fue sede mundialista apenas algunos meses atrás y en la que la afición del América queda envuelta de nuevo.

El 19 de septiembre, tras concluir el Clásico ante Chivas, aficionados del América golpearon a uno de su misma porra frente a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.

Pues bien, volvió a suceder lo mismo ni un mes después, tras el partido ante los Rayados del Monterrey que terminó, como el Clásico, en empate.

Aficionado del América con palo en la mano después de agredir. Christian Mendoza

¿Cómo fue la violencia afuera del Banorte?

Algo frustra en los aficionados del América y algo falla en la salida del Estadio Azteca, que los brotes de violencia se han vuelto cotidianos. Esta vez, un aficionado, presumiblemente del Monterrey (aunque no portaba en su vestimenta ningún logotipo del equipo visitante), trató de protegerse con elementos de la policía ciudadana, pero ni eso evitó que le dieran una golpiza; es decir, aunque creyó llegar a un punto de resguardo, los aficionados del América, reconocidos visiblemente por sus camisetas y alrededor de cinco, atacaron en conjunto al aficionado, que en el suelo solo alcanzó a taparse.

Algunos de los agresores abandonaron la zona de los hechos a pie con toda calma, mientras la patrulla de seguridad pública reaccionó para dispersarlos después de la bronca, pero sin capturarlos. Algunos agresores llevaban palos, pero, en general, juntos se protegieron de cualquier acción policíaca.

Como sucedió el 19 de septiembre y notificó Excélsior y Grupo Imagen con un video, la violencia de los aficionados del América no se pudo contener tras el partido ante el Guadalajara. En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública reconoció que su elemento no entró en acción debido a que estaba solo y eran demasiados los rijosos, por lo que pidió apoyo a otros compañeros que, cuando llegaron, ya no encontraron a nadie.

Así fue la agresión después del Clásico América-Chivas

Esta vez sucedió de forma similar: enfrente de elementos de seguridad, hubo golpes tras un partido de futbol en plena vía y los agresores se alejaron sin ser detenidos hasta el cierre de esta nota.