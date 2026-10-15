Refuerzan lazos de negocios en el Torneo de Golf Kapital Invitational 2026

Camaradería y una fructífera jornada se vivieron en el Torneo de Golf Kapital Invitational 2026. El Club Campestre de la Ciudad de México fue el escenario ideal para retribuir la confianza de los socios de Kapital y fortalecer las relaciones comerciales.

Las actividades comenzaron al mediodía con un clima inmejorable y una organización impecable en la segunda edición del torneo, que registró más de 120 participantes.

Íñigo Rodríguez de la Garza, chief of staff de Kapital, se mostró entusiasta por la logística del torneo en el Club Campestre de la Ciudad de México y por los valores que el grupo financiero comparte con el golf:

“Muy bien, la gente salió contenta. Es un campo muy retador, te motiva a dar lo mejor; se vivió un ambiente padre de amigos, buenos clientes, y pudimos hablar de negocios y pasar un buen rato.

El golf, como Kapital

El golf es un deporte muy celoso, requiere de mucha constancia y práctica, como todo en la vida. Ahí es donde se conecta con Kapital: en esa constancia de querer sacar las cosas adelante y hacer más; el golf tiene eso. En la medida en que te pones metas, juegas mejor. En Kapital esa ha sido la filosofía desde el día uno”, expresó Íñigo Rodríguez de la Garza.

Íñigo Rodríguez de la Garza Héctor López

Por su parte, Lorenza Riveroll Sánchez, directora de Banca Patrimonial, se dijo contenta por los encuentros entre los socios, al tiempo que evocó la esencia del Club Campestre:

“Espectacular, un gran día. Los clientes respondieron y se llenó el torneo; nosotros felices por tener muchas horas para poder platicar con ellos, ya sea caminando o en el carrito, fue muy importante. Organizaron muy bien por todos lados, con comida en varios puntos. Súper organización.

Casi nací aquí, es lo que siempre digo; de chiquita mis padres siempre me traían. Mis hermanos jugaron mucho aquí, así que venía con el corazón lleno de emoción”.

Mientras tanto, Héctor González Cramer, ejecutivo de relación de Kapital, apuntó a las emociones que se vivieron entre el centenar de participantes:

“Muy bien, muy divertido. Fue una experiencia diferente en el mundo del golf; la idea fue darles una vivencia única, una experiencia Kapital. Un día de golf siempre es padre: desde que despiertas estás con ganas de disfrutar la naturaleza y cuando ves a los participantes sientes su emoción, especialmente la de aquellos que no conocían el campo”.

Un torneo inolvidable

Las relaciones estrechadas a lo largo de la jornada también hicieron del Torneo de Golf Kapital Invitational 2026 una experiencia inolvidable. Incluso los clientes de Kapital esperan que estos encuentros se conviertan en una tradición.

Día espectacular para jugar al golf con Kapital Héctor López

“Muy divertido, el golf quedó hasta en un segundo plano por el ambiente. Un grupo muy padre, es lo que han logrado en Kapital: que todo fluya y que sea agradable. Un día magnífico, clarito y el sol calentó rico. Sumado a que es un campo histórico —aquí estuvo Pancho Villa con sus caballos—, siempre es un gusto jugar aquí”, mencionó Jesús Velasco.

Entusiasta por lo reñido del torneo, Armando Galindo indicó: “Me pudo haber ido mejor, pero nos divertimos mucho, que fue lo importante; hicimos nuestro mejor esfuerzo. Nunca había jugado en este campo, me encantó, está padrísimo y el clima maravilloso para convivir. Se cumplieron mis expectativas; he ido a otros torneos y este superó por mucho por la organización y la compañía”.

Aarón Sáenz, quien no dudó en presumir su juego, expresó: “Nos fue muy bien, pero la pasamos mejor; estuvo muy bien organizado. Le doy un 11 de 10: buenos premios y competencia. Sin duda, que se haga tradición. Este es de mis campos favoritos de México, así que pude jugar con amigos, banqueros y clientes. Muy padre el juego”.

Sin quedarse atrás en las emociones, Daniel Martínez señaló: “Me fue muy bien para lo que juego y para lo que tiré hoy. Muy buena la organización. El campo es un ícono de la ciudad; tenía poco tiempo para estar en la capital, pero decidí quedarme más tiempo. Muy buenas relaciones con buena gente”.

Kapital mantiene su apoyo al golf

Sobre los ganadores, el Torneo de Golf Kapital Invitational 2026 celebró una emotiva ceremonia de premiación. El equipo La Elite Financiera se coronó como ganador, integrado por Luis Ríos, Jorge Menéndez, Luis Eduardo Salume y Alberto Schroeder, con un Hcp acumulado de 13.

Reproducir Lorena Riveroll Sánchez, directora Banca Patrimonial

El segundo lugar se lo llevó el equipo La Mafia del Golf, conformado por Carlos Casaubón, Juan Manuel Haro, Daniel Septién y Juan Pablo Cruz (Hcp de equipo: 11). Le siguió Cash Kings, integrado por Felipe Monreal, Francisco Javier Villanueva y Luis Barroso de la Fuente (Hcp por equipo: 7).

Los esfuerzos de Kapital por apoyar al golf resaltaron durante la ceremonia con los inspiradores discursos de dos golfistas mexicanos en el PGA Tour: Álvaro Ortiz y Emilio González.

“Me sumo al equipo de Kapital, emocionado por unirme a una institución financiera mexicana. Es una empresa que ha demostrado a lo largo de los años que apuesta por la gente y por el país; eso transmite mucha valentía y para mi carrera es muy importante, porque la vida premia a los valientes”, mencionó Álvaro Ortiz en un videomensaje.

Emilio González, luego de participar en el Invitational 2026 de Kapital y de dar cátedra en el Club Campestre de la Ciudad de México, agregó: “Es un apoyo especial. Sin el impulso que le están brindando al golf en México, nada de esto sería posible. Estos apoyos se necesitan para impulsar a las nuevas generaciones; personalmente, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón”.