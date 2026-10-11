¡Qué chula es Puebla!

A lo largo de veinte largas temporadas de la Gira de golf Imagen Kapital, presentada por Mazda, hemos tenido la dicha de organizar poco más de dos centenas de torneos, francamente una cifra maravillosa e impensada cuando iniciamos esta aventura, en ésta, mi casa de medios de comunicación. El cúmulo de satisfacciones, grandes amistades y extraordinarias anécdotas y recuerdos superan cualquier ilusión optimista, pero la realidad ha sido, francamente, un sueño cumplido.

En tantos torneos, tantos viajes por todo el país, así como más de 15 ediciones en el vecino país del norte, por alguna extraña razón del indescriptible deporte del golf, sólo habíamos tenido a un ganador de un auto en un hole in one, es decir, el lograr embocar la pelota de un solo tiro en un par tres. Felizmente, el pasado viernes, en la etapa poblana de nuestra gira, llegó el segundo hole in one a cargo de José Juan Carlos Sánchez, quien logró, con un increíble tiro en el hoyo siete, a 170 yardas, el sueño de los golfistas, y gracias a ese inolvidable momento, se ganó un hermoso Mazda, un motivo para festejar enormemente. Conversando con el buen José Juan, acordamos que cada vez que se suba a su nuevo y precioso auto, recuerde ese momento para alegrar la existencia.

El pasado viernes acudimos al Club Campestre de Puebla, un recinto extraordinario que está próximo a festejar su primer centenario, un privilegiado oasis en la hermosa Angelópolis, que, por cierto, desde que he tenido el gusto de visitarlo, vive su mejor momento, con un campo en fantásticas condiciones, con constantes mejoras y renovaciones, pero, sobre todo, con un grupo de socios que son, además de grandes anfitriones y amigos, unos grandes apasionados del golf. Sin duda que festejarán su primer centenario en el mejor momento de su ya importante historia.

Celebran también en el campestre poblano que dos de sus socios, ahora magníficos jugadores profesionales, Alejandro Madariaga y Jorge Villar, han logrado, por méritos propios, clasificarse al torneo del PGA Tour, el WWT Championship, a desarrollarse en unas semanas en el hermoso campo El Cardonal, en Los Cabos, Baja California Sur. Otro motivo más para festejar en grande.

¡Qué chula es Puebla, y también su Club Campestre!