¿Estamos ante la mejor generación de la Selección Mexicana Femenil? ¿Qué tan lejos está la liga en ser la base? Recurrentes cuestionamientos sobre Pedro López en cuatro años de gestión. Pero el técnico es mesurado, cuida de no recalcar culpas ajenas por los fracasos de procesos anteriores.

El español, quien ya admite sentirse mexicano, prefiere resaltar el punto de equilibrio al que ha llegado para la meta principal. Apoyarse de una plantilla con un 50 por ciento de formación Liga MX, para ganar el pase al Mundial Femenil del 2027 y redituar la profesionalización de la liga en nuestro país.

Pedro López goza de una selección con identidad y calidad. La combinación de veteranas con etiquetas de estrellas y talentos surgidos de la Liga MX alimentan las expectativas para que esta tarde contra Haití, México confirme su vuelta mundialista tras Canadá 2015 y no esperar hasta el 2031 en que será coanfitrión.

“Hasta que no estás aquí, no sabes del gran trabajo que hicieron los entrenadores anteriores, para que parte de estas jugadoras estén aquí. Ellos se encontraron una liga menor desarrollada, que era la que me encontré yo o jugadoras en contextos menos desarrollados.

“Hay figuras como Blanca Félix, en su día a día pueden soñar en ser como ellas. Se ha creado esta Liga (MX), pero en otros países como Haití se han desarrollado jugadoras en Francia y en otras ligas; Brasil tiene a muchas en ligas de diferentes partes”, explicó el técnico de México.

Las referentes

Las jugadoras con trayectoria europea han sido pilares en el proyecto de Padreo Reyes, quien hizo justicia en retornar gradualmente a Charlyn Corral. La mejor anotadora mexicana, por alzar la voz en su momento contra el sistema, fue borrada de procesos anteriores.

Tras regresar de una exitosa carrera en Europa y de completar su recuperación tras una rotura de ligamentos, Charlyn Corral le mostró a Pedro López que también puede vivir del presente, al dominar las tablas de goleo individual de la Liga MX.

En la defensa, la madurez de Kenti Robles ha servido de ejemplo para las nuevas generaciones. Oro molido contar con la central formada en España y con protagonismo en equipos como Barcelona, Espanyol, Atlético de Madrid y Real Madrid; seis títulos de liga y cuatro de Copa de la Reina, sus logros más destacados en el Viejo Continente.

“Estamos muy ilusionadas expectativas puestas en estos procesos, llevamos cuatro años con Pedro y hemos trabajado de una manera extraordinaria los resultados nos han acompañado la afición 600 participes tal como vimos en Aguascalientes y en Querétaro hay una comunión y conexión entre teles y todas que nos hacen llegar en unas ganas de que ya sea el partido contra Haití”, señaló Kenti Robles a Excélsior.

La estrella del momento: Rebeca Bernal

El furor de la actual Selección la alimenta también Rebeca Bernal. La defensa del Manchester United Femenil -primera en jugar en el máximo circuito inglés- vive su mejor momento y busca ponerlo al servicio del objetivo del Tricolor en la Concacaf W.

Y al referirse a jugadoras de alto valor, Jacqueline Ovalle es la futbolista modelo a seguir. Su fichaje con el Orlando Pride de la NWSL fue por 1.5 millones de dólares.

Antes que la Liga MX Femenil

En las filas del Tricolor resaltan aquellas que se formaron en México, pero antes de la formación de la Liga MX Femenil: Karla Nieto y Nancy Antonio superaron selectivos mediante los CEFOR; Ovalle y Bernal comparten la tendencia.

Casos híbridos que dieron el salto tras culminar su formación en Liga MX, Itzel Velasco, Blanca Félix, Alexandra Godínez, Alice Soto, Montserrat Saldívar, Ana Mendoza.

Reyna Reyes, la distinta; Camberos, top mundial

De las 23 elegidas para disputar la Concacaf W en Texas, 10 son de origen estadounidense. Curiosamente, la mayoría tienen en su historial a la Liga MX femenil; Reyna Reyes (Portland Thorns), la única que no se ha defendido algún escudo mexicano.

Scarlett Camberos, otro caso de éxito procedente de Estados Unidos. Pese a su repentino abandono al América por acoso digital, la volante volvió con las Águilas para posicionarse en la élite de México y del mundo, luego de ser nominada al Balón de Oro.

A pesar de la ausencia por lesión de la central Greta Espinoza, la Selección no entra en lamentos. Hay materia prima para cada posición y sobre todo para cobrar venganza del último encuentro oficial contra Haití, en Monterrey, una derrota 0-3 que condujo a la debacle de no clasificar al Mundial Femenil del 2023. De ahí la reestructuración que hoy tiene al entrenador español al mando de una prometedora Selección Nacional de México.