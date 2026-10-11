Así fue el gol de Juninho para la ventaja de Pumas ante Cruz Azul (VIDEO)

En el cierre de la jornada 11, el Apertura 2026 nos regaló un partidazo en la cancha del Olímpico Universitario entre Pumas y Cruz Azul, partido que ya vio su primer gol con el tanto anotado por Juninho.

Partido que comenzó intenso y unos Universitarios que salieron con todo para buscar la victoria y apenas al minuto 10 han conseguido ventaja.

En media cancha, el ‘Chino’ Huerta metió una pared con el jugador brasileño, donde dejaron a Willer Ditta expuesto y ahí se fue solo Juninho, quien entró al área y disparó cruzado para poner el primer gol de Pumas.

Con este tanto, Juninho celebró su sexto gol en el torneo, poniéndose como tercero del goleo individual de la Liga MX.

Van 15 minutos de partido y Pumas sigue haciendo un gran partido ante Cruz Azul. Veremos si mantienen la presión alta y con ello, consiguen la victoria que los meta dentro de los primeros puestos de la tabla general.