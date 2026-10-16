Javier Aguirre responde rumores sobre posible fichaje de Erik Lira al Valencia

Luego de una extraordinaria Copa del Mundo, el mercado de fichajes veraniego fue la pesadilla más grande en la carrera de Erik Lira y tras su traspaso caído de último minuto al Mónaco, rumores sobre un nuevo destino comenzaron a surgir: el Valencia de Javier Aguirre.

Estos rumores han ido creciendo conforme pasan los días y alcanzaron su punto máximo el pasado miércoles debido a que el representante del mediocampista de Cruz Azul fue visto en las instalaciones del Valencia.

Ante estos hechos, Javier Aguirre fue cuestionado en conferencia de prensa y fiel a su estilo el ‘Vasco’ se salió por la tangente con una hábil respuesta, negando que existan acercamientos para firmar al jugador de La Máquina y de la Selección Mexicana.

“Casualidades de la vida, hijo… fue una casualidad”

Pese a querer salir por la tangente, Aguirre volvió a ser cuestionado sobre si es que existe posibilidad de firmar al mexicano que busca dar el salto a Europa y no le cerró la puerta por completo, pero dejó claro que en ese momento no podía dar una respuesta en estos momentos y puso fin al tema.

“Erik es amigo, un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que podrían jugar en Europa tranquilamente, pero en este momento no puedo contestar concretamente”

Javier Aguirre debutará ante el Racing de Santander en el banquillo del Valencia Redes Sociales/Tribuna Deportiva

Valencia no puede fichar a Erik Lira… por ahora

Es importante señalar que en estos momentos es imposible un traspaso de Erik Lira al Valencia y esto básicamente se debe a que el mercado de transferencias en España —y todo Europa— se encuentra cerrado y no abrirá sino hasta el próximo año.

La ventana de traspasos invernal en LaLiga comenzará el 2 de enero del 2027 y culminará exactamente un mes después, el 2 de febrero.