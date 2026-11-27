Para vencer a la Selección de Estados Unidos Femenil hace falta más que una recompensa de un millón de dólares. El Salvador lo comprobó de la peor manera, con una derrota por goleada (8-0), en los cuartos de final de la Concacaf W, en Mansfield, Texas.

Las estadounidenses, fulminantes en el Texas Health Mansfield Stadium. Sin la mínima intención de dar tregua, porque en juego se encontraba un boleto para clasificar directamente a la Copa del Mundo Femenil 2027 de la FIFA. El certamen favorito de las norteamericanas.

Estados Unidos resolvió desde la priemra mitad. REUTERS

Estados Unidos cierra el partido desde el primer tiempo

El combinado dirigido por la británica Emma Hayes evitó dejar el duelo al azar o a las sorpresas que tiene el futbol. Prácticamente lo aseguró desde antes del descanso, con marcador de 7-0.

Kennedy Wesley rápido olió las inseguridades en la defensa de las salvadoreñas y al minuto 9 se hizo cargo de inaugurar la pizarra. Le siguieron Tierna Davidson (31’) y Mallory Swanson (32’) en la lluvia de goles.

Pero en el conjunto de las Barras y las Estrellas el hambre de protagonismo es constante. La atacante con ascendencia mexicana Ashley Sánchez, quien milita con North Carolina Courage de la NWSL, se hizo notar con un hat-trick ante la sosa actuación de la meta Riley Meléndez.

Ashley Sánchez provocó las ovaciones del copado Texas Health Mansfield Stadium, con tantos a los minutos 36’, 39’ y 43’.

Ashley Sánchez se lució con hat trick. REUTERS

Bajas revoluciones en la segunda parte

Con el trámite más que resuelto, Estados Unidos mostró respeto al conjunto centroamericano con un juego menos intenso, aunque las líneas replegadas por completo en sector de El Salvador; Croix Bethune (80’) dio la estocada final y el mensaje para el resto de las competidoras rumbo a las semifinales.

El Salvador Femenil, con una penosa actuación bajo el mando de Eric Acuña, necesitará más que una promesa millonaria del presidente de su nación, Nayib Bukele, para salir del atasco emocional por no estar a la altura en la pelea de un boleto al Mundial Brasil 2027.

Con este resultado, Estados Unidos se confirma por décima vez en su historia a la Copa del Mundo Femenil, en la que buscará con una generación nueva un quinto título. El Salvador, que nunca ha jugado un Mundial Femenil, pone su débil esperanza en el repechaje de marzo próximo.