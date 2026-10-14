Javier Aguirre y Guido Rodríguez impulsan la unión en el Valencia con un asado

Javier Aguirre afronta una nueva misión en el futbol español: salvar al Valencia CF del descenso. En su séptima etapa como entrenador en el futbol ibérico, el técnico mexicano llega a un equipo que marcha penúltimo de la clasificación y que apenas ha sumado cinco puntos de 24 posibles; su solución inmediata fue despabilar al equipo y lo hizo por medio de la unión que generan las brasas y la carne.

Ambos campeones con el América en diferentes épocas, compartieron un asado con el resto de la plantilla en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde entrena el conjunto blanquinegro. La convivencia se organizó antes del debut de Aguirre como Director Técnico del equipo, con la intención de mejorar el ambiente interno después de las dificultades que ha atravesado el club en el arranque de temporada y reforzar la unión del grupo en su lucha por la permanencia.

Guido Rodríguez se encargó de pagar la carne para todo el equipo, mientras que Javier Aguirre y su cuerpo técnico asumieron la tarea de encender las brasas y preparar los alimentos. Desde su llegada en enero de este año, el mediocampista argentino no solo ha buscado aportar dentro del terreno de juego, sino que también se ha consolidado como una figura de liderazgo en el vestuario, ahora de la mano del Vasco.

El Vasco cuenta con un especialista de pelota detenida

El Valencia fue el tercer equipo con más goles recibidos en táctica fija durante la temporada pasada con 12 en total. Javier Aguirre consciente de está debilidad en su escuadra ha vuelto prioridad durante los entrenamientos tanto la táctica fija a balón parado en defensa y ataque, como reporta el periodista German Muñoz.

Darío Navarro llega para convertirse en una solución al problema de táctica fija en el Valencia Redes Sociales

La importancia de esta faceta del juego también se refleja en la incorporación de Darío Navarro, especialista en pelota parada con experiencia en equipos como el Levante y Osasuna. Su llegada, negociada por el director deportivo Braulio Vázquez, representa una pieza más en la metodología de trabajo del entrenador mexicano en su búsqueda por solucionar el principal talón de Aquiles en los resultados del equipo.

Por lo que Darío Navarro llega como una solución inmediata a uno de los problemas del cuadro valenciano. La temporada pasada, como responsable de las jugadas a balón parado del Osasuna, consiguió que el equipo se ubicara como el tercero con más goles en esta faceta, con 12 tantos, solo por detrás del Real Madrid y el Levante.

Navarro conoce a la perfección LaLiga. Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Levante y, tras varias temporadas, ascendió al primer equipo como especialista en táctica fija, antes de partir rumbo a Osasuna, lugar en el que destacó.

¿Cómo jugará el Vasco con el Valencia en LaLiga?

La metodología del Vasco también contempla ajustes en el sistema de juego. Durante los últimos dos años, el técnico había trabajado con una formación 4-1-2-3, en la que Erik Lira o el jugador que ocupará la posición de pivote podía retrasarse entre los centrales para facilitar la salida del balón, con una propuesta que prioriza la verticalidad y el juego directo.

En su nueva etapa con el Valencia, Aguirre ensayó una línea de cuatro defensores y dos medio centros: Guido Rodríguez y Javier Guerra, de acuerdo con la información del periodista español Nacho Sanchis. La intención era encontrar un mayor equilibrio defensivo sin renunciar a la generación de peligro.

Sin embargo, el pragmatismo se apoderó del técnico mexicano, ya que apostó por una línea de cinco en su debut y modificó la estructura durante el encuentro ante el Racing de Santander. Al término del partido, explicó las razones del ajuste y reconoció que su lectura inicial no había sido la adecuada.

Perdíamos muy fácil la pelota en la salida. El Racing presiona a tumba abierta. Nos faltó un paso de seguridad. Cambiamos a línea de cuatro porque leí mal el partido. Me gustó tras el 2-1, que fuimos a tumba abierta. Hemos dado el paso ‘A’: actitud. Seguramente haremos mejores partidos que el de hoy si seguimos en esta línea"

El Vasco Aguirre sigue siendo el Bombero en España

El Vasco se ha ganado la etiqueta de bombero por su costumbre de llegar a equipos en apuros para intentar asegurar su permanencia en Primera División. El Leganés fue la excepción: el único club al que dirigió y con el que perdió la categoría, en 2020. Sin embargo, Aguirre no reniega de ese apodo; por el contrario, asume con orgullo una reputación que lo acompaña en España.

Orgulloso, de broma nada, para nada… Si estás aquí con ego, el golpe, la hostia es más fuerte. Ego cero. Vengo de donde vengo, soy quien soy y aquí estoy. No tengo ningún problema por jugar y estar último o primero. Seré Javier de siempre”, declaró durante la conferencia de prensa de su presentación con el Valencia.

Javier Aguirre se siente halagado por que lo llamen bombero Redes Sociales

Los cambios en la dinámica del equipo, el discurso del entrenador ante los medios y la exigencia que transmite a sus jugadores han comenzado a generar expectativas entre los aficionados del Valencia. La cercanía de Aguirre y su filosofía de trabajo forman parte de los aspectos que han despertado ilusión entre la afición blanquinegra. Entre las reacciones de los seguidores destacan frases como “Javier Aguirre es el pastor”, “Nos ilusiona muchísimo porque el Vasco no es que nos vaya a salvar, nos va a tirar muy para arriba” y “Es un entrenador muy interesante, e ilusiona mucho”.