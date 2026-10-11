“Quiero que les duela no ganar”: Javier Aguirre destaca actitud del Valencia tras empate en su debut

Javier “Vasco” Aguirre destacó la actitud de sus jugadores tras debutar como entrenador del Valencia con un empate 2-2 frente al Real Racing Club de Santander. El conjunto valencianista se adelantó a los 70 segundos, pero el rival remontó y David Otorbi rescató la igualada para el equipo del técnico mexicano.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Aguirre reconoció que encontró aspectos positivos en el desempeño de sus futbolistas, aunque también identificó situaciones que deberá corregir. El entrenador puso especial énfasis en el esfuerzo colectivo durante los 90 minutos y consideró que el resultado correspondió al desarrollo del partido.

Lo que me gustó durante los 90 minutos fue la actitud de mis jugadores. Eso sí que me gustó. Cómo corrieron y cómo lucharon. Hay cosas por corregir. Para empezar, no está mal. Fue un empate justo”, expresó.

Aguirre considera justo el empate ante el Racing

El técnico mexicano admitió que el Valencia tuvo oportunidades para llevarse la victoria, pero sostuvo que habría sido injusto por lo ocurrido en el terreno de juego. También reconoció el desempeño del conjunto de Santander, al que consideró un rival complicado cuando juega como local.

Pudimos hasta ganar. Hubiera sido muy injusto, por cierto. Ellos no merecían perder. Es un empate justo y felicito al rival. El Sardinero siempre es un estadio bonito para jugar”, señaló el entrenador.

Aunque encontró momentos en los que su equipo pudo conseguir algo más, evitó atribuirse méritos que, desde su perspectiva, no correspondían al desarrollo del encuentro.

La posesión del balón, uno de los aspectos por corregir

Aguirre también identificó dificultades para mantener la pelota durante algunos tramos del partido. El Valencia llegó a encadenar periodos en los que no conseguía completar más de tres pases consecutivos, una situación que el entrenador buscará corregir mediante el trabajo táctico.

El mexicano consideró que los movimientos realizados durante el encuentro ayudaron a mejorar el funcionamiento del equipo. Sin embargo, reconoció que todavía existen aspectos por ajustar para evitar que esas dificultades se repitan en los próximos compromisos.

Javier Aguirre reconoció cosas para trabajar. X: @valenciacf

El esfuerzo de los jugadores, la prioridad del técnico

El entrenador también habló sobre el estado físico y anímico de sus futbolistas después del encuentro. Para Aguirre, el cansancio y la frustración por no conseguir la victoria reflejaron el compromiso del grupo durante el partido.

El vestuario estaba cansado y eso es lo que quieres de tu equipo: que les duela no ganar. Que les duela el empate y que estén muertos y acalambrados. Si tu jugador se deja todo en el campo, no hay manera de reprochar. Les pegué un grito en ‘mexicano’, como me gusta, con un improperio.

Fiel a su estilo, el técnico cerró con humor su conferencia de prensa, después de exponer los aspectos que valoró del debut y las áreas en las que buscará mejorar el rendimiento del Valencia.