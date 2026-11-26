Motivación no falta en el equipo femenil de la Selección de El Salvador, luego de la promesa del presidente de dicha nación, Nayib Bukele, en caso de ganar uno de los boletos que otorga Concacaf para jugar la Copa del Mundo Femenil Brasil 2027.

El mandatario en conjunto con la federación de futbol salvadoreña señaló que el premio para las jugadoras será 1 millón de dólares a repartir, en caso de avanzar a la semifinal de la Concacaf W, en Mansfield, Texas.

Aunque la cantidad sorprende a las futbolistas, la jugadora Danya Gutiérrez se pronunció al respecto.

"El premio, la verdad he hablado con muchas compañeras, sí es un gran premio, nos puede ayudar mucho en la vida, pero estamos aquí por otros motivos", mencionó en la rueda de prensa previa a la eliminatoria ante Estados Unidos.

De igual manera, Danya regresa a sus orígenes con orgullo, pero también como una propuesta social contra el machismo.

"Por lo que pasamos de chiquitas, jugamos por esa niña chiquita que no tenía tachos, no tenía cancha para jugar, no tenía apoyo de la gente o te decían que las mujeres no deberían jugar; el premio sí ayuda, pero es más allá, el dinero ayuda, nuestras razones son más profundas",

Danya Gutiérrez, referente de El Salvador Femenil, actualmente milita con el León Femenil, luego de su andar como jugadora del Cruz Azul.

La mediocampista Danya Gutiérrez llegó a la Liga Femenil en México en el Apertura 2024. Defendió el escudo del Cruz Azul por tres torneos, después fue fichada por el Club León. Liga MX

Las convocadas por El Salvador

En su historia, El Salvador no ha jugado en una Copa Mundial. Su mejor posibilidad para llevarse un boleto directo al Mundial Brasil 2027, es ahora, en la Concacaf W, pero contra la Selección de Estados Unidos.

Cabe destacar que, en caso de no avanzar a la semifinal de la Concacaf W, El Salvador se encomendará a marzo próximo, en la ronda de repechaje con los últimos dos cupos.

Al momento, el ranking mundial de la FIFA en selecciones femeniles dicta que El Salvador es el 74, mientras que Estados Unidos se ostenta como en el segundo lugar por detrás de España.