En un capitulo más situaciones bizarras en el futbol sudamericano, esta ocasión el protagonista fue David Corrêa da Fonseca, jugador del Vasco da Gama, quien fue detenido en pleno entrenamiento la mañana de este jueves.

La policía de Rio de Janeiro ingresó al Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa del Vasco da Gama para poder arrestar al extremo izquierdo brasileño conocido como. ‘DVD’. David, con rostro de consternación, pidió a las autoridades permiso para poder bañarse previo a ser trasladado, pero este fue denegado.

El video del momento de la detención rápidamente se hizo viral en redes sociales, pues las imágenes de ver a la estrella del equipo caminando por los túneles de las instalaciones del club rodeado de elementos de la policía resultan impactantes.

El pasado 31 de agosto la policía allanó la casa del futbolista y las instalaciones del Vasco da Gama con el objetivo de incautar dos teléfonos del extremo brasileño.

El 29 de octubre la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo rechazó la solicitud de prisión preventiva, sin embargo, tras la obtención de mensajes de los dos teléfonos del jugador que sirven como pruebas, la misma jueza ordenó su detención.

¿De qué se le acusa a David Corrêa da Fonseca?

Hasta el momento no existe un reporte oficial por parte de las autoridades, sin embargo, fuentes locales señalan que el futbolista brasileño está siendo acusado de varios delitos de gravedad en los que se mencionan trafico de drogas, armas y lavado de dinero.

Reportes señalan que el futbolista se declaró inocente de las imputaciones en su contra, sin embargo, aceptó tener conocido relacionados en la investigación.