La selección femenil de El Salvador se repartirá un millón de dólares si vence a Estados Unidos este viernes 27 de noviembre. El triunfo le daría el pase directo al Mundial de Brasil 2027 y cumpliría la condición que puso la Federación Salvadoreña de Futbol para entregar el premio.

El encargado de entregar el dinero será Yamil Bukele, presidente de la Federación y medio hermano de Nayib Bukele, mandatario de El Salvador. La Federación Salvadoreña de Futbol anunció el incentivo el martes y precisó que la bolsa se distribuirá entre las 23 integrantes de la selección una vez que consigan el boleto.

Para El Salvador, el partido de cuartos de final del Campeonato Concacaf W representa la oportunidad de llegar por primera vez a una Copa del Mundo femenil. Del otro lado estará Estados Unidos, campeón defensor del torneo regional. La Concacaf otorga cuatro plazas directas para Brasil 2027, una para cada equipo que avance a las semifinales.

El Salvador también puede cobrar por la vía del repechaje

Una derrota ante Estados Unidos alargaría el camino de El Salvador hacia el Mundial. Las cuatro selecciones que pierdan en cuartos de final disputarán dos plazas para el repechaje intercontinental. En ese escenario, a las salvadoreñas les tocaría enfrentar el 2 de diciembre al equipo que pierda el cruce entre Jamaica y Costa Rica.

El premio seguiría en juego para las 23 futbolistas durante esa ruta. Ganar el partido del 2 de diciembre les daría un lugar en el repechaje intercontinental, donde todavía tendrían que conseguir la clasificación. Si El Salvador obtiene ahí su boleto a Brasil 2027, la Federación entregará la misma bolsa de un millón de dólares.

México se juega el pase directo ante Haití

La selección femenil de México buscará resolver su clasificación este sábado 28 de noviembre frente a Haití. Un triunfo en cuartos de final le daría el pase directo a Brasil 2027 y pondría fin a una ausencia que se remonta a Canadá 2015, la última Copa del Mundo que disputó el equipo mexicano.

Si México pierde ante Haití, todavía tendrá una segunda oportunidad. Para aprovecharla deberá vencer al perdedor del partido entre Canadá y Panamá y después conseguir el boleto en el repechaje intercontinental. Para Haití también hay una plaza directa en juego. Si gana el sábado, avanzará a semifinales con la clasificación mundialista asegurada.