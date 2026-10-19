Reportan alza de 17% en asistencia al 54 Festival Internacional Cervantino (FIC)

Pese a las críticas por baja afluencia en la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que inició el 3 de octubre y que culminó ayer, la Secretaría de Cultura federal difundió su balance oficial, en el que reportó un crecimiento de 17% más en el público, respecto de 2025.

El FIC concluye su edición 54 con una asistencia de más de 386,000 personas a sus actividades artísticas, exposiciones y programas de formación de públicos, lo que representa un crecimiento aproximado de 17% respecto de los más de 330 mil registrados en 2025”, aseguró el reporte.

Aspectos en el Teatro Juárez durante la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC). Juan Carlos Talavera

Derrama económica e impacto hotelero en Guanajuato

Además, detalló que, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato, durante el FIC, “la ciudad de Guanajuato registró una ocupación hotelera promedio de 60% y una derrama económica estimada de 519.9 millones de pesos, lo que representa un incremento de 14% respecto de 2025”.

Por su parte, Claudia Curiel, titular de Cultura federal, expresó en dicho balance: “Pasamos de un estado invitado a propuestas de 20 entidades federativas, y el Circuito Cervantino extiende la programación a 31 ciudades.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, el FIC concluyó su edición 54 con una asistencia de más de 386,000 personas. Juan Carlos Talavera

Esta ampliación da mayor presencia a la creación artística mexicana y abre más escenarios para que las compañías y sus obras lleguen a públicos de distintas regiones del país”.

Además, recordó que el Festival Internacional Cervantino contó con la presencia de 3,325 artistas de 29 países, con una programación de 215 funciones, 94 grupos artísticos y 49 exposiciones en ocho municipios de Guanajuato.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, el FIC concluyó su edición 54 con una asistencia de más de 386,000 personas a sus actividades artísticas. Juan Carlos Talavera

Alcance artístico, oferta audiovisual y exposiciones

De acuerdo con el FIC, del 3 al 18 de octubre de 2026, el festival reunió a un total de 3,325 artistas de 29 países, con una programación de 215 funciones, 94 grupos artísticos y 49 exposiciones en ocho municipios de Guanajuato y detalló que la edición amplió la representación artística nacional al incorporar propuestas de 20 entidades federativas, en lugar del modelo de un solo estado invitado.

Además, aseguró que la programación audiovisual reunió 50 películas, diez ciclos y cuatro charlas, con funciones accesibles en Lengua de Señas Mexicana y contenidos digitales. Mientras que en artes visuales, se presentaron 49 exposiciones en 35 recintos de ocho municipios, con la participación de 14 instituciones aliadas. Algunas muestras permanecerán abiertas hasta 2027.