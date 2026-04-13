Terminal Taxqueña de la Línea 2 del Metro estrena imagen | FOTOS

La terminal Taxqueña de la Línea 2 del Metro está estrenando nueva imagen. Las obras de rehabilitación de cara al Mundial en el andén sur de la terminal ya están casi concluidos, se observó este lunes en un recorrido.

El andén cuenta con nuevo piso, línea amarilla y guías táctiles, iluminación, en los muros se colocó un terminado tipo mármol oscuro y una cenefa de madera aparente.

En la techumbre se instaló un terminado aparente de vigas de madera, además en los muros también se instalaron imágenes de paisajes.

El vestíbulo cuenta con las nuevas puertas de acceso continuo y los mismos terminados que en el andén. Las escaleras fueron renovadas, al igual que los murales que se ubican en el sitio.

El andén cuenta con nuevo piso, línea amarilla, guías táctiles e iluminación. Jonás López

Este lunes la terminal Taxqueña operó de manera normal, luego de que desde el 2 de abril el andén sur estuvo cerrado por las obras de rehabilitación.

En un recorrido se observó que los trenes pudieron utilizar ambas vías para realizar las maniobras de ascenso y descenso de usuarios, por lo que la operación fue más fluida que en días pasados en donde las personas se aglomeraban.

Durante el recorrido se observó que en la zona de taquillas y en la parte alta de la terminal siguen los trabajos.

Se espera que las obras de rehabilitación inicien ahora en el andén norte, por lo que la terminal tendrá que volver a operar sólo con una vía en servicio.

El Sistema de Transporte Colectivo invierte unos mil 500 millones de pesos en la rehabilitación de varias estaciones de las líneas 2, 3 y 7 de cara al Mundial.

fdm