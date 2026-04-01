Libros, pinturas, cosplay, música y más en la Segunda Feria de las Artes en la CDMX

La Segunda Feria de las Artes se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril de 2026 en Galerías Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México (CDMX) y la entrada será gratuita para público en general.

En el evento cultural, que tendrá un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, habrá presentación de libros, danza, exposición de fotografías, jardín del arte, pinturas, así como shows en vivo de cosplay y música, entre otras actividades.

Como parte de su compromiso con el fomento a la cultura, OGUN Soluciones en TI figura como uno de los patrocinadores del evento, junto a El Taller de la Plaza, quienes buscan acercar a los capitalinos a diversas expresiones literarias, musicales y de las artes plásticas.

Entre las editoriales participantes están Fondo de Cultura Económica, Editorial Urzua, Editorial Amatlioque, Editorial Diatriba, Editorial Criptica, Editorial Librositos, Editorial Torres Asociados, entre otras.

Además de la obra del artista plástico Iván Cuevas; las artistas plásticas Jessica Martz y Eve Salsan; así como la exposición de pinturas de Itzi Jazmín Téllez Hernández y Rafael Segundo.

Mientras el talento que se presentará en el evento estará compuesto con escritores como David Gutiérrez y Polux Alfredo García Cerda; el fotógrafo profesional Vladimir Soto; el escritor, cosplayer y DJ, Aquarius.

Cartel de la Segunda Feria de las Artes en la CDMX Foto: Especial

Así como la famosa cosplayer y modelo Cova; los cosplayer Bruce Blake y New Mutant de la Liga de la Justicia Oscura; los músicos y cantantes Frantoari Rojas Chávez, Jorge Álvarez y su teclado; así como talento del centro de formación artística El cuerpo vivo, las bandas KCT, Los Thunder Surfers y Tahirata Tariakuri, así como el DJ Rico Suave.

Asimismo, habrá stands de comida y bebidas para los asistentes como los Antojitos Jaky y los Jugos Artesanales AMG. Además de las propuestas de ISA y 7PH Solutions.

Cova y la Liga de la Justicia Oscura Foto: Especial

Cabe destacar que si tienes un libro que quieras intercambiar o donar, puedes llevarlo, ya que también habrá una mesa de donación y trueque de títulos.

La Segunda Feria de las Artes estará abierta al público de manera gratuita y se espera la asistencia de cientos de personas a lo largo de los días en que se desarrolle.

JCS