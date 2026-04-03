Fotos: Miles disfrutan la Pasión de Cristo como patrimonio cultural inmaterial

La fe, pasión y religiosidad de nuevo congregó a miles de fieles en la alcaldía Iztapalapa, para disfrutar de la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que tras decenas de años de llevarse a cabo, esta es la primera ocasión en que se lleva a cabo con la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

De acuerdo con las autoridades de la alcaldía, más de dos millones 797 mil 500 personas asistieron, quienes tuvieron el apoyo de miles de servidores públicos, elementos de protección civil y participantes en la representación.

Estos resultados reflejan coordinación interinstitucional y un gobierno que conoce su territorio y responde con eficacia. Iztapalapa es una alcaldía bella, organizada, llena de gente buena y generosidad diaria”, destacó el gobierno de la alcaldía.

*DRR*