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Fiebre mundialista de cuatro patas: Mexicanos visten a sus mascotas con playera del Tri

La afición por el Mundial no tiene límites: perros, gatos, caballos y hasta patos como Merlín lucen los colores de la Selección Mexicana.

Por: V. Moreno

Perros y un pato luciendo camisetas de la selección mexicana de fútbol en un mercado tradicional.
La fiebre mundialista contagia a las mascotas en México, desde perros hasta patos, quienes ya lucen los colores de la Selección Mexicana.Generada por IA
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Un cocker spaniel dorado y un caniche que lleva un jersey de México verde corren juntos en un parque cubierto de hierba.
Estos dos perros están llenos de energía y espíritu mundialista, corriendo por el parque.Reuters
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Un pequeño perro terrier miniatura está parado en un sendero pavimentado de parque, vistiendo un jersey de fútbol de México verde.
Este pequeño perro está listo para apoyar a México, vestido con un jersey miniatura.Reuters
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Una pareja examina accesorios para mascotas en un puesto de mercado concurrido en Ciudad de México, mientras un vendedor muestra un jersey de fútbol verde para mascotas.
Una pareja busca el atuendo deportivo perfecto para su mascota en un mercado de la Ciudad de México.Reuters
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Una mujer joven con cabello rojo sostiene un pequeño Yorkshire terrier de color marrón claro que lleva un jersey de fútbol verde.
Este Yorkshire terrier está listo para el partido, luciendo un jersey de futbol miniatura.Reuters
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Una vista aérea de un vendedor de mercado vendiendo jerseys de fubol miniatura y sombreros para mascotas.
Un vendedor de mercado organiza equipo deportivo miniatura y sombreros, creando atuendos festivos para mascotas.Reuters
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Un perro blanco peludo y un perro de peluche marrón claro peludo están sentados sobre jerseys de fútbol de México verdes, usando sombreros miniatura.
Perros de peluche son los modelos perfectos para lucir la playera del Tri en un puesto de ropa para mascotas.Reuters
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Un hombre sonriente sostiene un corgi que lleva un jersey de futbol verde.
Un corgi participa en la acción, luciendo un elegante jersey de futbol verde.Reuters
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Una mujer sentada en un banco de parque sostiene un caniche miniatura blanco que lleva un jersey de la selección nacional de fútbol de México.
Una dueña de caniche muestra orgullosamente a su mascota con un jersey de la selección nacional de futbol de México.Reuters
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Un perro de peluche blanco está sentado en un estante de exhibición de tienda, vistiendo un jersey de México verde y un sombrero negro miniatura.
Una adorable exhibición de tienda presenta un perro de peluche con un atuendo festivo de futbol y un sombrero.Reuters
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Un perro corgi está sentado en el pavimento vistiendo un jersey de fútbol de México verde y le está dando la pata a una persona.
Este amigable corgi está listo para ayudar a celebrar, dándole la pata a su dueño.Reuters
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  • La pasión por la Selección Nacional en México no se limita a los humanos. Con la emoción del Mundial a flor de piel, la afición ha cruzado especies, desatando una fiebre de moda deportiva que ha puesto a perros, gatos, hámsters, caballos y, por supuesto, a aves, a lucir con orgullo los colores del Tri.


    • De "Adidog" al pato Merlín: Una tendencia viral

    En los mercados de toda la Ciudad de México, el comercio se ha adaptado rápidamente a esta nueva necesidad. Los vendedores ofrecen desde accesorios básicos hasta camisetas de futbol para mascotas bajo marcas de imitación ingeniosas como "Adidog". El objetivo es claro: los dueños quieren que sus aficionados de cuatro patas —o emplumados— sean parte de la celebración.

    Un perro corgi está sentado en el pavimento vistiendo un jersey de fútbol de México verde y le está dando la pata a una persona.
    Este amigable corgi está listo para ayudar a celebrar, dándole la pata a su dueño.Reuters

    La inspiración de muchos mexicanos viene de las redes sociales y las noticias. Aida Cruz, mientras compraba en el emblemático mercado de La Merced, confesó que decidió adquirir una camiseta de México para su schnauzer miniatura, Cookie, tras ver las imágenes virales de Merlín, el pato del Mundial, quien incluso fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

    "Es parte de nuestra familia", comentó Cruz, mostrando con orgullo una foto de su perrita, quien tuvo que quedarse en casa para evitar las aglomeraciones del mercado.

    Una vista aérea de un vendedor de mercado vendiendo jerseys de fubol miniatura y sombreros para mascotas.
    Un vendedor de mercado organiza equipo deportivo miniatura y sombreros, creando atuendos festivos para mascotas.Reuters

    Outfits a juego: Todos tienen su jersey

    La demanda ha evolucionado más allá de una simple prenda. Diana Montes, dueña de un puesto que ofrece una amplia gama de accesorios (incluyendo sombreros y cascos de moto para animales), señala que los pedidos personalizados están en auge.

    • La moda actual: Los outfits a juego entre el dueño y la mascota son la tendencia principal de la temporada.
    • Ventas agotadas: Efraín Miranda, un vendedor callejero del centro de la capital, afirma que llegó a vender hasta 30 camisetas para mascotas al día hasta agotar sus existencias, evidenciando una demanda que superó las expectativas comerciales.
    Una mujer joven con cabello rojo sostiene un pequeño Yorkshire terrier de color marrón claro que lleva un jersey de fútbol verde.
    Este Yorkshire terrier está listo para el partido, luciendo un jersey de futbol miniatura.Reuters

    ¿Cuánto cuesta vestir a tu mascota? Originales vs. falsificaciones

    El mercado de las mascotas también refleja una realidad económica en el país, marcada por el alto costo de la mercancía oficial del Mundial:

    • Versiones oficiales: Las playeras fabricadas por Adidas para personas cuestan alrededor de mil 999 en su versión fan, mientras que la versión auténtica de jugador alcanza los 2 mil 999 pesos.
    • Versiones no oficiales: Las imitaciones de playeras para mascotas se venden en los mercados por apenas 5 dólares.

    Considerando que el salario mínimo diario general en México es de poco más de 315.04 pesos, comprar una réplica oficial para humano equivale a casi una semana de trabajo. Por ello, el día del partido, la mayoría de los aficionados prioriza el color y la pasión por encima de las etiquetas.

    Perro de raza Pomerania vistiendo la playera verde oficial de Adidas de la Selección Mexicana de futbol sobre un fondo rosa.
    La línea oficial para mascotas de Adidas permite que tu perro apoye al Tri con la misma calidad y diseño del jersey original.Adidas

    La respuesta de Adidas y la lucha contra la piratería

    El fabricante alemán de ropa deportiva, Adidas, confirmó a Reuters que la camiseta de México es actualmente la más vendida de su catálogo a nivel mundial. Ante el furor de los animales de compañía, la marca no se ha quedado atrás y ha lanzado su propia colección oficial para mascotas.

    Sin embargo, su catálogo está limitado:

    • Se centra exclusivamente en perros y gatos.
    • Aún no hay conjuntos disponibles para especies menos convencionales como patos o caballos.
    Gato atigrado gris sentado en un piso de madera luciendo una playera deportiva oficial rosa de la marca Adidas.
    La colección premium de Adidas no olvida a los felinos, ofreciendo diseños exclusivos y cómodos con el clásico logotipo de la marca.Adidas

    Respecto a la explosión de marcas como "Adidog" en los mercados informales, la firma alemana fue contundente: "Colaboramos estrechamente con las autoridades competentes en las medidas para combatir el comercio de productos falsificados y proteger a los consumidores. Adidas protege y hace valer rigurosamente sus derechos de propiedad intelectual". Por su parte, la FIFA ha preferido mantenerse al margen y no ha emitido comentarios al respecto.

    La familia del pato Merlín, el cual se hizo viral tras aparecer con la playera de la Selección Mexicana y se convirtió en el "embajador" de FIFA en México, estuvo en la conferencia matutina.
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    Con información de Reuters

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