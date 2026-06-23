Fiebre mundialista de cuatro patas: Mexicanos visten a sus mascotas con playera del Tri

La pasión por la Selección Nacional en México no se limita a los humanos. Con la emoción del Mundial a flor de piel, la afición ha cruzado especies, desatando una fiebre de moda deportiva que ha puesto a perros, gatos, hámsters, caballos y, por supuesto, a aves, a lucir con orgullo los colores del Tri.





De "Adidog" al pato Merlín: Una tendencia viral

En los mercados de toda la Ciudad de México, el comercio se ha adaptado rápidamente a esta nueva necesidad. Los vendedores ofrecen desde accesorios básicos hasta camisetas de futbol para mascotas bajo marcas de imitación ingeniosas como "Adidog". El objetivo es claro: los dueños quieren que sus aficionados de cuatro patas —o emplumados— sean parte de la celebración.

Este amigable corgi está listo para ayudar a celebrar, dándole la pata a su dueño. Reuters

La inspiración de muchos mexicanos viene de las redes sociales y las noticias. Aida Cruz, mientras compraba en el emblemático mercado de La Merced, confesó que decidió adquirir una camiseta de México para su schnauzer miniatura, Cookie, tras ver las imágenes virales de Merlín, el pato del Mundial, quien incluso fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

"Es parte de nuestra familia", comentó Cruz, mostrando con orgullo una foto de su perrita, quien tuvo que quedarse en casa para evitar las aglomeraciones del mercado.

Un vendedor de mercado organiza equipo deportivo miniatura y sombreros, creando atuendos festivos para mascotas. Reuters

Outfits a juego: Todos tienen su jersey

La demanda ha evolucionado más allá de una simple prenda. Diana Montes, dueña de un puesto que ofrece una amplia gama de accesorios (incluyendo sombreros y cascos de moto para animales), señala que los pedidos personalizados están en auge.

La moda actual: Los outfits a juego entre el dueño y la mascota son la tendencia principal de la temporada.

Los a juego entre el dueño y la mascota son la tendencia principal de la temporada. Ventas agotadas: Efraín Miranda, un vendedor callejero del centro de la capital, afirma que llegó a vender hasta 30 camisetas para mascotas al día hasta agotar sus existencias, evidenciando una demanda que superó las expectativas comerciales.

Este Yorkshire terrier está listo para el partido, luciendo un jersey de futbol miniatura. Reuters

¿Cuánto cuesta vestir a tu mascota? Originales vs. falsificaciones

El mercado de las mascotas también refleja una realidad económica en el país, marcada por el alto costo de la mercancía oficial del Mundial:

Versiones oficiales: Las playeras fabricadas por Adidas para personas cuestan alrededor de mil 999 en su versión fan, mientras que la versión auténtica de jugador alcanza los 2 mil 999 pesos.

Las playeras fabricadas por Adidas para personas cuestan alrededor de en su versión fan, mientras que la versión auténtica de jugador alcanza los Versiones no oficiales: Las imitaciones de playeras para mascotas se venden en los mercados por apenas 5 dólares.

Considerando que el salario mínimo diario general en México es de poco más de 315.04 pesos, comprar una réplica oficial para humano equivale a casi una semana de trabajo. Por ello, el día del partido, la mayoría de los aficionados prioriza el color y la pasión por encima de las etiquetas.

La línea oficial para mascotas de Adidas permite que tu perro apoye al Tri con la misma calidad y diseño del jersey original. Adidas

La respuesta de Adidas y la lucha contra la piratería

El fabricante alemán de ropa deportiva, Adidas, confirmó a Reuters que la camiseta de México es actualmente la más vendida de su catálogo a nivel mundial. Ante el furor de los animales de compañía, la marca no se ha quedado atrás y ha lanzado su propia colección oficial para mascotas.

Sin embargo, su catálogo está limitado:

Se centra exclusivamente en perros y gatos .

. Aún no hay conjuntos disponibles para especies menos convencionales como patos o caballos.

La colección premium de Adidas no olvida a los felinos, ofreciendo diseños exclusivos y cómodos con el clásico logotipo de la marca. Adidas

Respecto a la explosión de marcas como "Adidog" en los mercados informales, la firma alemana fue contundente: "Colaboramos estrechamente con las autoridades competentes en las medidas para combatir el comercio de productos falsificados y proteger a los consumidores. Adidas protege y hace valer rigurosamente sus derechos de propiedad intelectual". Por su parte, la FIFA ha preferido mantenerse al margen y no ha emitido comentarios al respecto.

Reproducir

Con información de Reuters